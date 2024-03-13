Креативный директор God of War III займется разработкой AAA-игр в собственной студии

Покинувший в сентябре 2023 года Electronic Arts креативный директор Стиг Асмуссен сообщил о запуске собственной студии, которая займется производством одиночных AAA-игр.

Основным направлением новосозданной Giant Skull станет разработка приключенческих тайтлов с «уникальными сюжетами и захватывающими мирами», говорится в заявлении. Главный офис студии будет базироваться в Калифорнии, но ее трудовая стратегия предусматривает работу на удаленке по всему миру.

Известный по работе над God of War III, Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor Асмуссен уже собрал команду выдающихся специалистов. В частности, в штат сотрудников вошли продюсеры, дизайнеры и руководители тайтлов Fortnite, Valorant и League of Legends, которые имеют за своими плечами богатый опыт создания культовых игровых вселенных.

Дебютным проектом Giant Skull станет AAA-экшен на Unreal Engine 5.