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    В Steam появились классические игры от Electronic Arts

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    Один из крупнейших издателей видеоигр Electronic Arts расширяет рамки сотрудничества с платформой Valve за счет добавления классических тайтлов.

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    На текущий момент в Steam можно приобрести девять проектов EA многолетней давности. В этот список входят:

    • Command & Conquer — The Ultimate Collection  
    • SimCity 3000 Unlimited  
    • Populous  
    • Populous 2: Trials of the Olympic Gods  
    • Populous: The Beginning  
    • Dungeon Keeper Gold  
    • Dungeon Keeper 2  
    • Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack  
    • The Saboteur

    Сейчас на все упомянутые проекты распространяются скидки до 60%. Вероятно, данная инициатива была запущена в соответствии с новой стратегией, во главе которой лежит предоставление пользователям ПК возможности окунуться в цифровой ретро-мир издателя.

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