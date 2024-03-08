В Steam появились классические игры от Electronic Arts

Один из крупнейших издателей видеоигррасширяет рамки сотрудничества с платформойза счет добавления классических тайтлов.

На текущий момент в Steam можно приобрести девять проектов EA многолетней давности. В этот список входят:

Command & Conquer — The Ultimate Collection



SimCity 3000 Unlimited



Populous



Populous 2: Trials of the Olympic Gods



Populous: The Beginning



Dungeon Keeper Gold



Dungeon Keeper 2



Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack



The Saboteur

Сейчас на все упомянутые проекты распространяются скидки до 60%. Вероятно, данная инициатива была запущена в соответствии с новой стратегией, во главе которой лежит предоставление пользователям ПК возможности окунуться в цифровой ретро-мир издателя.