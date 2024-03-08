В Steam появились классические игры от Electronic Arts

SimCity 3000 Unlimited Фото: Steam
На текущий момент в Steam можно приобрести девять проектов EA многолетней давности. В этот список входят:
- Command & Conquer — The Ultimate Collection
- SimCity 3000 Unlimited
- Populous
- Populous 2: Trials of the Olympic Gods
- Populous: The Beginning
- Dungeon Keeper Gold
- Dungeon Keeper 2
- Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack
- The Saboteur
Сейчас на все упомянутые проекты распространяются скидки до 60%. Вероятно, данная инициатива была запущена в соответствии с новой стратегией, во главе которой лежит предоставление пользователям ПК возможности окунуться в цифровой ретро-мир издателя.