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    Студия DON’T NOD показала кадры боев в Banishers: Ghosts of New Eden

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    Разработчики Banishers: Ghosts of New Eden — студия DON’T NOD — поделились свежими кадрами предстоящего экшена.

    Ghosts of New Eden
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    Ghosts of New Eden

    Механика сражений в новой игре имеет явные сходства с механикой God of War. При этом творцы Ghosts of New Eden не скрывали, что в процессе разработки вдохновлялись системой, предложенной в RPG 2018 года.

    Сражения в Banishers: Ghosts of New Eden

    Сюжет новой игры приглашает нас в Северную Америку 17 века, где главные герои — Антея Дуарте и Ред Макрей — охотятся на призраков. Но позже Антея погибает сама и также становится духом.

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  • 01/11/2023

    • В публичном доступе Banishers: Ghosts of New Eden появится 13 февраля 2024. Экшен выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В игре заявлены русские субтитры.

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