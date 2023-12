Студия DON’T NOD показала кадры боев в Banishers: Ghosts of New Eden

Разработчики— студия— поделились свежими кадрами предстоящего экшена.

Механика сражений в новой игре имеет явные сходства с механикой God of War. При этом творцы Ghosts of New Eden не скрывали, что в процессе разработки вдохновлялись системой, предложенной в RPG 2018 года.

Сражения в Banishers: Ghosts of New Eden

Сюжет новой игры приглашает нас в Северную Америку 17 века, где главные герои — Антея Дуарте и Ред Макрей — охотятся на призраков. Но позже Антея погибает сама и также становится духом.

В публичном доступе Banishers: Ghosts of New Eden появится 13 февраля 2024. Экшен выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В игре заявлены русские субтитры.