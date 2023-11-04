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    Российская игра «Смута» доступна по предзаказу в VK Play

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    На игровой площадке VK Play стартовал предзаказ на российскую видеоигру «Смута». В первые дни продаж ее можно приобрести с 20-процентной скидкой — за 1612 рублей.

    «Смута»
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    «Смута»

    Сюжет «Смуты» переносит геймеров в 1612 год, в эпоху Смутного времени, когда страну мучает голод и войны, а на трон пытаются взойти самозванцы. Главному герою Юрию Милославскому предстоит пройти через серию непростых испытаний, чтобы оставить беды в прошлом.

    Новый трейлер игры «Смута»

    В ходе продвижения по сюжету геймерам придется противостоять вражеским войскам, заключать союзы, исследовать леса и болота, противостоять интригам.

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    • Полноценный релиз «Смуты» намечен на 26 февраля следующего года. Игра станет доступна на ПК.

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