Российская игра «Смута» доступна по предзаказу в VK Play

На игровой площадке VK Play стартовал предзаказ на российскую видеоигру. В первые дни продаж ее можно приобрести с 20-процентной скидкой — за 1612 рублей.

Сюжет «Смуты» переносит геймеров в 1612 год, в эпоху Смутного времени, когда страну мучает голод и войны, а на трон пытаются взойти самозванцы. Главному герою Юрию Милославскому предстоит пройти через серию непростых испытаний, чтобы оставить беды в прошлом.

Новый трейлер игры «Смута»

В ходе продвижения по сюжету геймерам придется противостоять вражеским войскам, заключать союзы, исследовать леса и болота, противостоять интригам.

Полноценный релиз «Смуты» намечен на 26 февраля следующего года. Игра станет доступна на ПК.