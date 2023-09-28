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    Состоялся выход Counter Strike 2

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    Последние посты и намеки в соцсетях Valve не были пустыми: в ночь на четверг состоялся выход Counter Strike 2.

    Counter Strike 2
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    Counter Strike 2

    Страница бесплатного многопользовательского шутера была переименована в Steam, а всем игрокам, желающим испытать улучшенную версию стрелялки, достаточно скачать обновление.

    Релизный трейлер Counter Strike 2

    В Counter Strike 2 разработчики представили новые рейтинги и обновленный премьер-режим, глобальные и региональные лидерские таблицы, модернизированные карты (некоторые созданы с нуля), улучшенную визуалку, текстуры и звуковые эффекты за счет движка Source 2. Предметы из предыдущей версии игры также переносятся в Counter Strike 2.

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