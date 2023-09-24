Разработчики Alan Wake 2 рассказали о двойственной системе игры

Alan Wake 2 Фото: xbox.com
На этот раз портал IGN продемонстрировал эксклюзивные кадры с двойственной структурой игры. В Alan Wake 2 геймеров ждут два главных героя, поэтому пользователям дадут возможность выбрать, сколько времени они готовы потратить на прохождение за одного персонажа, а сколько за другого.
Двойственная система игры в Alan Wake 2
Обе механики будут схожи, но каждая получит разный повествовательный характер. Так, Сага занимается расследованием в «Месте разума», а сюжет Алана ожидает игроков в «Комнате писателя».
Выход Alan Wake 2 намечен на 27 октября. Новый детективный триллер будет доступен на ПК и текущем поколении консолей PlayStation и Xbox.