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    Разработчики Alan Wake 2 рассказали о двойственной системе игры

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    Чуть больше месяца осталось до выхода Alan Wake 2, поэтому студия Remedy Entertainment спешит раскрыть как можно больше деталей о предстоящем триллере.

    Alan Wake 2
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    Alan Wake 2

    На этот раз портал IGN продемонстрировал эксклюзивные кадры с двойственной структурой игры. В Alan Wake 2 геймеров ждут два главных героя, поэтому пользователям дадут возможность выбрать, сколько времени они готовы потратить на прохождение за одного персонажа, а сколько за другого.

    Двойственная система игры в Alan Wake 2

    Обе механики будут схожи, но каждая получит разный повествовательный характер. Так, Сага занимается расследованием в «Месте разума», а сюжет Алана ожидает игроков в «Комнате писателя».

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    • Выход Alan Wake 2 намечен на 27 октября. Новый детективный триллер будет доступен на ПК и текущем поколении консолей PlayStation и Xbox.

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