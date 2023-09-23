Хоррор The Outlast Trials получит версии для PlayStation и Xbox

Хоррор, находящийся в раннем доступе, появится на консолях. Эта информация была подтверждена студией-разработчиком Red Barrels.

Релиз консольной версии запланирован на первую половину 2024 года, при этом сама игра появится как на текущем поколении PlayStation и Xbox, так и на пастгене. Кроме того, хоррор получит поддержку кроссплатформенной прогрессии.

The Outlast Trials

В данный момент Red Barrels трудится над будущим обновлением, которое дополнит игру в октябре. Новые элементы вариативности, карта, предметы и мини-игра войдут в патч.

Также студия сообщила, что расширила команду сотрудников до 50 человек, благодаря чему новый контент будет появляться быстрее.

Несмотря на отсутствие полноценного релиза, The Outlast Trials высоко оценена в Steam. Игра имеет 93% положительных отзывов.