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    Инсайдер: «Red Dead Redemption 3 официально в разработке!»

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    «Red Dead Redemption 3 официально в разработке!» — с таким серьезным заявлением, сделанным в социальной сети X, ворвался в медиаполе инсайдер MyTimrSoShineHello, прославившийся утечками по проектам Marvel и DC.

    Red Dead Redemption 2
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    Red Dead Redemption 2

    Более того, он получил информацию касаемо Hogwarts Legacy, согласно которой, игра от WB Games и Avalanche Software получит продолжение. И оно уже также запущено в производство.

    Инсайд от MyTimrSoShineHello

    В свое время гендиректор Take-Two Штраус Зельник говорил о неизбежности третьей части RDR. И если MyTimrSoShineHello окажется прав, то, вероятно, другой культовый проект от Rockstar — GTA 6 — находится на финальном этапе разработки.

  • Отсылки, чужие флешбэки или ранняя история. Джон Марстон все еще может повлиять на события Red Dead Redemption 3
  • Возвращение Джона Марстона в третью часть не кажется невозможным
  • 19/05/2023

    • Слухи неоднократно намекали на то, что Red Dead Redemption 3 станет приквелом ко второй части и расскажет о событиях, происходивших до заката Дикого Запада и распада лагеря Датча.

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