Инсайдер: «Red Dead Redemption 3 официально в разработке!»

«Red Dead Redemption 3 официально в разработке!» — с таким серьезным заявлением, сделанным в социальной сети X, ворвался в медиаполе инсайдер, прославившийся утечками по проектам Marvel и DC.

Более того, он получил информацию касаемо Hogwarts Legacy, согласно которой, игра от WB Games и Avalanche Software получит продолжение. И оно уже также запущено в производство.

Инсайд от MyTimrSoShineHello

В свое время гендиректор Take-Two Штраус Зельник говорил о неизбежности третьей части RDR. И если MyTimrSoShineHello окажется прав, то, вероятно, другой культовый проект от Rockstar — GTA 6 — находится на финальном этапе разработки.

Слухи неоднократно намекали на то, что Red Dead Redemption 3 станет приквелом ко второй части и расскажет о событиях, происходивших до заката Дикого Запада и распада лагеря Датча.