На Gamescom 2023 был анонсирован ремастер Star Wars: Dark Forces

Выставка Gamescom 2023 продолжает радовать фанатов видеоигр крутыми презентациями. На этот раз свое слово взяла студия, которая представила первый трейлер ремастера

Оригинальный шутер от первого лица появился в 1995 году. Новая же команда занялась переносом разработки ​​Lucasfilm Games на свой игровой движок KEX, благодаря которому игра получит 4K-разрешение и частоту кадров 120 FPS на текущих версиях консолей.

Ремастер Star Wars: Dark Forces

В ремастере пообещали улучшенные эффекты, управление современными контроллерами, полностью прорисованные сюжетные сцены, а также наличие наград.

Релиз переработанной Star Wars: Dark Forces намечен на конец этого года. Помимо ПК и некстгена, игра появится на Nintendo Switch, PlayStation4 и Xbox One.