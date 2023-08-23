На Gamescom 2023 был анонсирован ремастер Star Wars: Dark Forces

Star Wars: Dark Forces Фото: YouTube
Оригинальный шутер от первого лица появился в 1995 году. Новая же команда занялась переносом разработки Lucasfilm Games на свой игровой движок KEX, благодаря которому игра получит 4K-разрешение и частоту кадров 120 FPS на текущих версиях консолей.
Ремастер Star Wars: Dark Forces
В ремастере пообещали улучшенные эффекты, управление современными контроллерами, полностью прорисованные сюжетные сцены, а также наличие наград.
Релиз переработанной Star Wars: Dark Forces намечен на конец этого года. Помимо ПК и некстгена, игра появится на Nintendo Switch, PlayStation4 и Xbox One.