ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Макс ХоллоуэйХоллоуэй подерется с «Корейским зомби», Смит встретится со Спэнном. Анонс карда UFC Singapore
  • 15:46
    • Стало известно, кого купит «Ман Сити» после неудачной попытки приобрести Пакета
  • 14:39
    • Источник: Переход Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» может сорваться
    Все новости спорта

    На Gamescom 2023 был анонсирован ремастер Star Wars: Dark Forces

    Игры Игры для ПК Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S Игры для Nintendo Switch Игры для PlayStation 4 Игры для Xbox One Steam Valve
    Выставка Gamescom 2023 продолжает радовать фанатов видеоигр крутыми презентациями. На этот раз свое слово взяла студия Nightdive, которая представила первый трейлер ремастера Star Wars: Dark Forces.

    Star Wars: Dark Forces
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Star Wars: Dark Forces

    Оригинальный шутер от первого лица появился в 1995 году. Новая же команда занялась переносом разработки ​​Lucasfilm Games на свой игровой движок KEX, благодаря которому игра получит 4K-разрешение и частоту кадров 120 FPS на текущих версиях консолей.

    Ремастер Star Wars: Dark Forces

    В ремастере пообещали улучшенные эффекты, управление современными контроллерами, полностью прорисованные сюжетные сцены, а также наличие наград.

  • Black Myth: Wukong, Modern Warfare 3, Alan Wake 2. Анонсы и трейлеры, показанные на Gamescom Opening Night Live 2023
  • Презентация Starfield, новый сезон Diablo IV и дополнение для Cyberpunk 2077 очутились в рейтинге главных событий вечера
  • Сегодня

    • Релиз переработанной Star Wars: Dark Forces намечен на конец этого года. Помимо ПК и некстгена, игра появится на Nintendo Switch, PlayStation4 и Xbox One.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Брага» остановить «Панатинаикос»?
  • «Брага» — «Панатинаикос». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Смогут ли «Мольде» и «Галатасарай» выявить сильнейшего?
  • «Мольде» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Астон Вилла» столкнется с проблемами?
  • «Хиберниан» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хиберниан — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Лудогорец — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Норшелланн — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.72
  • Прогноз на матч Астана — Партизани
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Калинина — Мария
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •