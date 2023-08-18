Разработчики Forza Motorsport показали трассы Ле-Ман и Maple Valley

Forza Motorsport Фото: Steam
В первом видео презентована культовая трасса Circuit de la Sarthe, длиной 13.64 км, которая была открыта во Франции в 1923 году. На ней проводятся несколько знаковых соревнований, включая 24-часовой заезд «24 часа Ле-Мана».
Circuit de la Sarthe в Forza Motorsport
Maple Valley в Forza Motorsport
Второй трейлер посвящен Maple Valley — вымышленной трассе, протяженностью около 5 км. Впервые в серии Forza Motorsport она дебютировала в 2005 году.
Релиз нового автосимулятора намечен на 10 октября. Многопользовательская игра появится на ПК и Xbox Series.