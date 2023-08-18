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    Разработчики Forza Motorsport показали трассы Ле-Ман и Maple Valley

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    Студия Turn 10 и компания Xbox Game Studios выкатили сразу два трейлера Forza Motorsport. На этот раз фанатам показали трассы.

    Forza Motorsport
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    Forza Motorsport

    В первом видео презентована культовая трасса Circuit de la Sarthe, длиной 13.64 км, которая была открыта во Франции в 1923 году. На ней проводятся несколько знаковых соревнований, включая 24-часовой заезд «24 часа Ле-Мана».

    Circuit de la Sarthe в Forza Motorsport

    Maple Valley в Forza Motorsport

    Второй трейлер посвящен Maple Valley — вымышленной трассе, протяженностью около 5 км. Впервые в серии Forza Motorsport она дебютировала в 2005 году.

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