Разработчики Forza Motorsport показали трассы Ле-Ман и Maple Valley

Студияи компаниявыкатили сразу два трейлера. На этот раз фанатам показали трассы.

В первом видео презентована культовая трасса Circuit de la Sarthe, длиной 13.64 км, которая была открыта во Франции в 1923 году. На ней проводятся несколько знаковых соревнований, включая 24-часовой заезд «24 часа Ле-Мана».

Circuit de la Sarthe в Forza Motorsport

Maple Valley в Forza Motorsport

Второй трейлер посвящен Maple Valley — вымышленной трассе, протяженностью около 5 км. Впервые в серии Forza Motorsport она дебютировала в 2005 году.

Релиз нового автосимулятора намечен на 10 октября. Многопользовательская игра появится на ПК и Xbox Series.