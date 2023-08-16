В Larian Studios представили дорожную карту обновлений Baldur’s Gate III

На фоне успешного релизакомпаниястарается улучшить качество своего проекта. Поэтому в ближайшее время фэнтезийный мир Забытых Королевств ждет ряд обновлений, о которых рассказал основатель студии Свен Винке.

В своих соцсетях Винке опубликовал дорожную карту предстоящих изменений, согласно которой, разработчики в данный момент сосредоточены на выходе хотфиксов, исправляющих недочеты, баги и мелкие ошибки.

Игра получила три хотфикса, четвертый уже на подходе. После него в Baldur’s Gate III выгрузят патч покрупнее. В него войдут более тысячи правок, дальше — патч, в который добавят некоторые предложения со стороны игроков. При этом о конкретных датах Свен Винке не сообщил.

Baldur’s Gate III вышла на ПК 3 августа, версия для PlayStation 5 появится 6 сентября.