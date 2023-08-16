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    В Larian Studios представили дорожную карту обновлений Baldur’s Gate III

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    На фоне успешного релиза Baldur’s Gate III компания Larian Studios старается улучшить качество своего проекта. Поэтому в ближайшее время фэнтезийный мир Забытых Королевств ждет ряд обновлений, о которых рассказал основатель студии Свен Винке.

    Baldur’s Gate III
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    Baldur’s Gate III

    В своих соцсетях Винке опубликовал дорожную карту предстоящих изменений, согласно которой, разработчики в данный момент сосредоточены на выходе хотфиксов, исправляющих недочеты, баги и мелкие ошибки.

    Игра получила три хотфикса, четвертый уже на подходе. После него в Baldur’s Gate III выгрузят патч покрупнее. В него войдут более тысячи правок, дальше — патч, в который добавят некоторые предложения со стороны игроков. При этом о конкретных датах Свен Винке не сообщил.

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