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    В Mortal Kombat 1 дебютирует новый одиночный режим

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    В процессе подготовки к выходу Mortal Kombat 1 издатель Warner Bros. Games совместно с разработчиками выкатывает уникальные подробности о файтинге. Однако недавняя утечка раскрыла еще одну важную деталь, о которой умолчала компания.

    Mortal Kombat 1
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    Mortal Kombat 1

    Речь идет о появлении в игре нового одиночного режима под названием «Вторжения». В нем геймеров ждут путешествия по мирам и участие в неких сезонных событиях. Новость о дебютном разделе пришла из Бразилии, где описание к режиму было обнаружено на задней части обложки физической копии боевика.

    Фото обложки Mortal Kombat 1
    Reddit

    Снимок обложки разместили на Reddit, в описании говорится следующее: «Путешествуйте по мирам Mortal Kombat, сталкиваясь с вторжениями каждого сезона в совершенно новом одиночном режиме».

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