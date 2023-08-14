В Mortal Kombat 1 дебютирует новый одиночный режим

В процессе подготовки к выходуиздатель Warner Bros. Games совместно с разработчиками выкатывает уникальные подробности о файтинге. Однако недавняя утечка раскрыла еще одну важную деталь, о которой умолчала компания.

Речь идет о появлении в игре нового одиночного режима под названием «Вторжения». В нем геймеров ждут путешествия по мирам и участие в неких сезонных событиях. Новость о дебютном разделе пришла из Бразилии, где описание к режиму было обнаружено на задней части обложки физической копии боевика.

Фото обложки Mortal Kombat 1 Reddit

Снимок обложки разместили на Reddit, в описании говорится следующее: «Путешествуйте по мирам Mortal Kombat, сталкиваясь с вторжениями каждого сезона в совершенно новом одиночном режиме».

Выход Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября. Игра получит русскую локализацию текста и субтитров.