В сеть случайно слили скрины из Need for Speed ​​Unbound

В онлайн-стор Neowing выгрузили профиль с— будущей гонкой от Electronic Arts. На ней нашли арты из игры и небольшое описание.

В описании к NFS Unbound говорилось: «Установите новые рекорды, обхитрите копов и участвуйте в еженедельных квалификациях к главному соревнованию по стрит-гонкам в Гранд-Лейкшоре. Наполните гараж тюнингованными авто, придумайте собственный визуальный стиль и зарядите улицы саундтреком со всех уголков планеты» .

Скрин из Need for Speed ​​Unbound Electronic Arts

Еще один арт из из Need for Speed ​​Unbound Electronic Arts

Дополнительно на странице сообщили, что гонка сочетает реалистичные машины и граффити-эффекты в мультяшном оформлении.

Юзерам, которые готовы предзаказать игру, обещают накинуть дополнительные анимации вождения, номерной знак, наклейки, баннер + 150К игровых долларов для мультиплеера.

Предстоящую Need for Speed Unbound презентуют 6 октября, в 18:00 по Москве.