В сеть случайно слили скрины из Need for Speed ​​Unbound

Скрин новой Need for Speed Фото: Electronic Arts
В описании к NFS Unbound говорилось:
Скрин из Need for Speed Unbound
Electronic Arts
Еще один арт из из Need for Speed Unbound
Electronic Arts
Дополнительно на странице сообщили, что гонка сочетает реалистичные машины и граффити-эффекты в мультяшном оформлении.
Юзерам, которые готовы предзаказать игру, обещают накинуть дополнительные анимации вождения, номерной знак, наклейки, баннер + 150К игровых долларов для мультиплеера.
Позже страница с игрой была удалена.
Предстоящую Need for Speed Unbound презентуют 6 октября, в 18:00 по Москве.