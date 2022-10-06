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    В сеть случайно слили скрины из Need for Speed ​​Unbound

    Игры Electronic Arts
    В онлайн-стор Neowing выгрузили профиль с Need for Speed Unbound — будущей гонкой от Electronic Arts. На ней нашли арты из игры и небольшое описание.

    Скрин новой Need for Speed
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    Скрин новой Need for Speed

    В описании к NFS Unbound говорилось: «Установите новые рекорды, обхитрите копов и участвуйте в еженедельных квалификациях к главному соревнованию по стрит-гонкам в Гранд-Лейкшоре. Наполните гараж тюнингованными авто, придумайте собственный визуальный стиль и зарядите улицы саундтреком со всех уголков планеты».

    Скрин из Need for Speed ​​Unbound
    Electronic Arts

    Еще один арт из из Need for Speed ​​Unbound
    Electronic Arts

    Дополнительно на странице сообщили, что гонка сочетает реалистичные машины и граффити-эффекты в мультяшном оформлении.

    Юзерам, которые готовы предзаказать игру, обещают накинуть дополнительные анимации вождения, номерной знак, наклейки, баннер + 150К игровых долларов для мультиплеера.

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    • Позже страница с игрой была удалена.

    Предстоящую Need for Speed Unbound презентуют 6 октября, в 18:00 по Москве.

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