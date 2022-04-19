Когда продолжение больше не радует. Топ-5 игровых франшиз, которым нужно взять паузу

Assassin’s Creed

Assassin’s Creed Odyssey Steam

Пожалуй, серия экшн-игр от Ubisoft является самым очевидным выбором среди тех, кому пора на время закрыть на замок производство. Олды и так в курсе, а для геймеров нового поколения напомним — первый стелс-приключенческий боевик с открытым миром разработчики запилили в далеком 2007-м году.

Визуалка, шикарнейшая на тот момент механика + крутые персонажи (Альтаир, а позже — Эцио) превратили историю об ассасинах в игровой шедевр. Поймав волну популярности, студия Ubisoft начала ежегодно штамповать продолжения , кайфовать от которых так, как это было когда-то давно — спорное удовольствие. Первоначальные сюжетные идеи расширились и стали напоминать банальное исследование новых миров, да и сами исторические скачки уничтожают когда-то топовую франшизу.

Call of Duty

Call of Duty: Warzone xbox.com

На сегодня серия Call of Duty по-прежнему остается любимой для миллионов поклонников годных шутеров от первого лица. Дебютный проект издатель Activision представил в 2003-м. Тогда COD успешно закинула нас в эпоху Второй мировой войны с топовыми сюжетными квестами.

Стартанув с размахом, ребята из Activision подхватили волну и выкатили пару успешных подсерий типа Modern Warfare или Black Ops. Увы, но с годами некогда достойная игра стала серой. Вместо традиционных идей Call of Duty, нас решили накачивать научно-фантастическими стрелялками . Тем не менее это не помешало серии выгравировать золотыми буквами свое имя в Книге рекордов Гиннесса, оказавшись самой продаваемой в мире.

​Mass Effect

Mass Effect Steam

Конечно, разработчики Microsoft Game Studios и Electronic Arts, в отличие от двух предыдущих в подборке, не выкатывали Масс так часто. Однако после сомнительной четвертой части, релиз которой состоялся в 2017-м году, авторам проекта стоит пересмотреть пылившиеся в столе идеи касательно продолжений культового ​Mass Effect.

Первая игра франшизы заехала в цифровой мир в 2007-м. Тогда это был шутер от третьего лица, где геймеры катали миссии за командира Шепарда и великодушно боролись за светлое будущее нашего Млечного Пути. Достойную сюжетную цепочку позже придумали во второй и третьей частях, в то время как заруинила общее впечатление Mass Effect Andromeda из того самого 2017-го .

В этой игре представили совершенно новый состав персонажей и историю. Вот только ожидания многих она не оправдала. Но все мы знаем: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Если разработчики намерены подхватить волну успеха первой трилогии, им нужно взять паузу и вернуться к истоками. Если же целью был перезапуск, то с ней разработчики все же справились.

Need for Speed

Need for Speed Steam

Ну вот как в подборке морально умирающих продолжений игр обойтись без серии гонок из конца девяностых и начала нулевых? Первая Need for Speed появилась в 1994-м году, а на сегодня франшиза состоит из 24 основных частей и 9 дополнительных . И кто в общей сложности может вспомнить хотя бы половину?

Очевидно, что ранние серии гонок NFS позволили EA зауважать себя еще больше, а вот с массовым признанием новых сейчас беда. Трушные фанаты олдового Need for Speed говорят, что игра «потеряла свой ДНК», за который мы все ее ценим.

Fallout

Fallout Steam

Interplay Entertainment представила серию ​​Fallout как постапокалиптическую ролевую игру, где основное внимание уделяется футуристическому миру 22-го и 23-го веков. После выхода в свет в 1997-м игроки тащились от хорошо проработанного геймплея и достойной для тех лет боевой механики.