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    Когда продолжение больше не радует. Топ-5 игровых франшиз, которым нужно взять паузу

    Некоторым разработчикам пора прислушаться к фанатам

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    Assassin's Creed Вальгалла
    Релиз продолжения любимой игры — это момент, к которому мы всегда готовимся с особым трепетом. Однако в мире гейминга хватает морально ослабевших проектов, коим пора сказать «стоп». Уставшие от однообразия ребята из Sportskeeda нашли пятерку таких франшиз.

    Assassin’s Creed

    Assassin’s Creed Odyssey
    Steam

    Пожалуй, серия экшн-игр от Ubisoft является самым очевидным выбором среди тех, кому пора на время закрыть на замок производство. Олды и так в курсе, а для геймеров нового поколения напомним — первый стелс-приключенческий боевик с открытым миром разработчики запилили в далеком 2007-м году.

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    • Визуалка, шикарнейшая на тот момент механика + крутые персонажи (Альтаир, а позже — Эцио) превратили историю об ассасинах в игровой шедевр. Поймав волну популярности, студия Ubisoft начала ежегодно штамповать продолжения, кайфовать от которых так, как это было когда-то давно — спорное удовольствие. Первоначальные сюжетные идеи расширились и стали напоминать банальное исследование новых миров, да и сами исторические скачки уничтожают когда-то топовую франшизу.

    Call of Duty

    Call of Duty: Warzone
    xbox.com

    На сегодня серия Call of Duty по-прежнему остается любимой для миллионов поклонников годных шутеров от первого лица. Дебютный проект издатель Activision представил в 2003-м. Тогда COD успешно закинула нас в эпоху Второй мировой войны с топовыми сюжетными квестами.

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    • Стартанув с размахом, ребята из Activision подхватили волну и выкатили пару успешных подсерий типа Modern Warfare или Black Ops. Увы, но с годами некогда достойная игра стала серой. Вместо традиционных идей Call of Duty, нас решили накачивать научно-фантастическими стрелялками. Тем не менее это не помешало серии выгравировать золотыми буквами свое имя в Книге рекордов Гиннесса, оказавшись самой продаваемой в мире.

    ​Mass Effect

    Mass Effect
    Steam

    Конечно, разработчики Microsoft Game Studios и Electronic Arts, в отличие от двух предыдущих в подборке, не выкатывали Масс так часто. Однако после сомнительной четвертой части, релиз которой состоялся в 2017-м году, авторам проекта стоит пересмотреть пылившиеся в столе идеи касательно продолжений культового ​Mass Effect.

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    • Первая игра франшизы заехала в цифровой мир в 2007-м. Тогда это был шутер от третьего лица, где геймеры катали миссии за командира Шепарда и великодушно боролись за светлое будущее нашего Млечного Пути. Достойную сюжетную цепочку позже придумали во второй и третьей частях, в то время как заруинила общее впечатление Mass Effect Andromeda из того самого 2017-го.

    В этой игре представили совершенно новый состав персонажей и историю. Вот только ожидания многих она не оправдала. Но все мы знаем: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Если разработчики намерены подхватить волну успеха первой трилогии, им нужно взять паузу и вернуться к истоками. Если же целью был перезапуск, то с ней разработчики все же справились.

    Need for Speed

    Need for Speed
    Steam

    Ну вот как в подборке морально умирающих продолжений игр обойтись без серии гонок из конца девяностых и начала нулевых? Первая Need for Speed появилась в 1994-м году, а на сегодня франшиза состоит из 24 основных частей и 9 дополнительных. И кто в общей сложности может вспомнить хотя бы половину?

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    • Очевидно, что ранние серии гонок NFS позволили EA зауважать себя еще больше, а вот с массовым признанием новых сейчас беда. Трушные фанаты олдового Need for Speed говорят, что игра «потеряла свой ДНК», за который мы все ее ценим.

    Fallout

    Fallout
    Steam

    Interplay Entertainment представила серию ​​Fallout как постапокалиптическую ролевую игру, где основное внимание уделяется футуристическому миру 22-го и 23-го веков. После выхода в свет в 1997-м игроки тащились от хорошо проработанного геймплея и достойной для тех лет боевой механики.

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    • Позже ​​оригинальный Fallout дополнился тремя продолжениями, два из которых завезли новые издатели — Bethesda Softworks. Все четыре части role-playing игры успешно сохранили плюшки первой, аккуратно и в тему разбавив ее чем-то новым. Однако с годами серия начала скатываться. Всему виной — слабые спин-оффы и ответвления. В частности, Fallout 76 фанаты восприняли как попытку растянуть серию для увеличения продаж благодаря популярности франшизы. Но при этом достоинство проекта все равно страдает из-за сомнительных решений разработчиков.

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