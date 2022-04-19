Когда продолжение больше не радует. Топ-5 игровых франшиз, которым нужно взять паузу

Assassin’s Creed
Пожалуй, серия экшн-игр от Ubisoft является самым очевидным выбором среди тех, кому пора на время закрыть на замок производство. Олды и так в курсе, а для геймеров нового поколения напомним — первый стелс-приключенческий боевик с открытым миром разработчики запилили в далеком 2007-м году.
Визуалка, шикарнейшая на тот момент механика + крутые персонажи (Альтаир, а позже — Эцио) превратили историю об ассасинах в игровой шедевр. Поймав волну популярности, студия
Call of Duty
На сегодня серия Call of Duty по-прежнему остается любимой для миллионов поклонников годных шутеров от первого лица. Дебютный проект издатель Activision представил в 2003-м. Тогда COD успешно закинула нас в эпоху Второй мировой войны с топовыми сюжетными квестами.
Стартанув с размахом, ребята из Activision подхватили волну и выкатили пару успешных подсерий типа Modern Warfare или Black Ops. Увы, но с годами некогда достойная игра стала серой. Вместо традиционных идей Call of Duty, нас решили накачивать
Mass Effect
Конечно, разработчики Microsoft Game Studios и Electronic Arts, в отличие от двух предыдущих в подборке, не выкатывали Масс так часто. Однако после сомнительной четвертой части, релиз которой состоялся в 2017-м году, авторам проекта стоит пересмотреть пылившиеся в столе идеи касательно продолжений культового Mass Effect.
Первая игра франшизы заехала в цифровой мир в 2007-м. Тогда это был шутер от третьего лица, где геймеры катали миссии за командира Шепарда и великодушно боролись за светлое будущее нашего Млечного Пути. Достойную сюжетную цепочку позже придумали во второй и третьей частях, в то время как заруинила общее впечатление
В этой игре представили совершенно новый состав персонажей и историю. Вот только ожидания многих она не оправдала. Но все мы знаем: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Если разработчики намерены подхватить волну успеха первой трилогии, им нужно взять паузу и вернуться к истоками. Если же целью был перезапуск, то с ней разработчики все же справились.
Need for Speed
Ну вот как в подборке морально умирающих продолжений игр обойтись без серии гонок из конца девяностых и начала нулевых? Первая Need for Speed появилась в 1994-м году, а на сегодня франшиза состоит из
Очевидно, что ранние серии гонок NFS позволили EA зауважать себя еще больше, а вот с массовым признанием новых сейчас беда. Трушные фанаты олдового Need for Speed говорят, что игра «потеряла свой ДНК», за который мы все ее ценим.
Fallout
Interplay Entertainment представила серию Fallout как постапокалиптическую ролевую игру, где основное внимание уделяется футуристическому миру 22-го и 23-го веков. После выхода в свет в 1997-м игроки тащились от хорошо проработанного геймплея и достойной для тех лет боевой механики.
Позже оригинальный Fallout дополнился тремя продолжениями, два из которых завезли новые издатели — Bethesda Softworks. Все четыре части role-playing игры успешно сохранили плюшки первой, аккуратно и в тему разбавив ее чем-то новым. Однако с годами серия начала скатываться. Всему виной —