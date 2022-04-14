Читерства больше не будет. Разработчики Call of Duty: Warzone пофиксили проблемы с авто на острове Возрождения

Давили честных игроков и не стеснялись
В недавнем прошлом желание зайти вечерком в сеть и катнуть пару кампаний в Call of Duty: Warzone рубили на корню недобросовестные пользователи — те самые читеры, тягаться с которыми и бессмысленно, и не особо хочется, наказать их в баттле один на один невозможно. Читерить в Warzone токсичным игрокам удавалось с помощью
Первые обманки игроки массово пережили в 2021-м году. Тогда некоторые лисы мира гейминга юзали тачки для нанесения урона. С помощью читов вся наземная военная техника могла взлетать в воздух и затем просто
Прославившийся баг с хранилищем
Если первый вариант читерства игроки искали сами, то к недавнему глюку их подтолкнули ребята из Raven Software, запилив на острове Возрождения золотое хранилище, где спрятаны сундуки и куча плюшек, но при этом на данный момент — в заблокированном виде.
В попытках отыскать лазейку с доступом внутрь успешнее остальных оказался Твиттер-пользователь BobNetworkUK, который позволил своему герою
Автотранспорт снова в деле
Ожидаемо, студия Raven Software получила своевременный фидбэк и кинулась устранять проблему, решившись на пару дней отключить транспортные средства на острове Возрождения. К счастью, ремонтные работы надолго не затянулись, уже в среду, 13 апреля, разработчики объявили о
Вместе с этим Raven Software завезла в Call of Duty: Warzone дополнительные изменения, в которые вошли исправления ошибок с невозможностью приглашения друзей в социальном меню, ребаланс урона Submachine Gun Echo и, конечно же, баги с автотранспортом.