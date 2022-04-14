Читерства больше не будет. Разработчики Call of Duty: Warzone пофиксили проблемы с авто на острове Возрождения

Одна из самых назойливых проблем в Call of Duty: Warzone была связана с кривым функционалом автотранспорта на карте Rebirth Island. К счастью, свеженький апдейт все спокойно разрулил.

Давили честных игроков и не стеснялись

В недавнем прошлом желание зайти вечерком в сеть и катнуть пару кампаний в Call of Duty: Warzone рубили на корню недобросовестные пользователи — те самые читеры, тягаться с которыми и бессмысленно, и не особо хочется, наказать их в баттле один на один невозможно. Читерить в Warzone токсичным игрокам удавалось с помощью сбоев с транспортом .

Первые обманки игроки массово пережили в 2021-м году. Тогда некоторые лисы мира гейминга юзали тачки для нанесения урона. С помощью читов вся наземная военная техника могла взлетать в воздух и затем просто давила сверху героев , которые ни о чем не подозревали. Такую манипуляцию можно было провернуть бесконечное количество раз, при этом потенциальные жертвы хака, бродившие по карте, не замечали никакой угрозы. К счастью, ближе к концу прошлого года разработчики запили античит-систему, решившую данную проблему.

Прославившийся баг с хранилищем

Если первый вариант читерства игроки искали сами, то к недавнему глюку их подтолкнули ребята из Raven Software, запилив на острове Возрождения золотое хранилище, где спрятаны сундуки и куча плюшек, но при этом на данный момент — в заблокированном виде.

В попытках отыскать лазейку с доступом внутрь успешнее остальных оказался Твиттер-пользователь BobNetworkUK, который позволил своему герою попасть под удар автомобиля , находясь во время столкновения у двери хранилища. После его раскрутившегося твита сотни игроков попытались повторить подвиг, и вот так сюрприз — многим он удался, спасибо багнутым тачкам.

Автотранспорт снова в деле

Ожидаемо, студия​​ Raven Software получила своевременный фидбэк и кинулась устранять проблему, решившись на пару дней отключить транспортные средства на острове Возрождения. К счастью, ремонтные работы надолго не затянулись, уже в среду, 13 апреля, разработчики объявили о релизе небольшого апдейта , вернувшего машины на виртуальные земли Rebirth Island.

Вместе с этим Raven Software завезла в Call of Duty: Warzone дополнительные изменения, в которые вошли исправления ошибок с невозможностью приглашения друзей в социальном меню, ребаланс урона Submachine Gun Echo и, конечно же, баги с автотранспортом.