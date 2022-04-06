От тотального хейта к признанию. Файтинг WWE 2K22 стал наглядным примером работы 2K над ошибками

Провал WWE 2K20 и полтора года на реабилитацию
Когда студия 2K подхватила эстафету у разорившейся THQ, любители виртуального реслинга ежегодно наблюдали за тем, как скатывается качество игры в сравнении с легендарной франшизой Smackdown vs Raw. Ниже плинтуса 2K Sports опустил их предпоследний проект WWE 2K20, получивший лишь
Вышедшая осенью 2019-го года WWE 2K20 стоила в PS Store порядка 90 долларов с учетом всех дополнений. Но вместо годного WWE-файтинга геймерам за эти деньги подсунули до неприличия кривую игру, напоминающую смешные попытки программиста-любителя накачать готовый проект ломаными патчами.
Покореженные лица рестлеров, кривое взаимодействие спортсменов на ринге, глюки с предметами и рефери вынудили ребят из 2K в течение двух лет штамповать обновления, которые должны были исправить ситуацию. Суммарно же все апдейты улучшили игру на ноль процентов, из-за чего еще в 2020-м году было принято решение
Обновленный геймплей и графика
Получив телегу неприятных отзывов, разработчики старались максимально прислушиваться к замечаниям реслинг-сообщества, чтобы избежать второго подряд фиаско на рынке спортивного гейминга. К счастью, студия провела годную работу над ошибками и 11 марта этого года представила нам WWE 2K22 — игру, которая дала второе дыхание всей серии 2K.
В конце января 2022-го в официальном YouTube канале 2K появился крутейший анонс-трейлер, где за минуту 50 секунд разработчики показали, какой на выходе получится игра. В видосе фанаты увидели больше десятка любимых бойцов мира реслинга, кучу пасхалок и основные моменты апгрейда.
Первое, на что игроки сразу же обратили внимание — это шикарную графику, воссоздающую с помощью
Помимо обновленной графики, на новый уровень взлетел и геймплей, который больше не выдает «сюрпризы» из WWE 2K20. Наконец-то фанаты Дуэйна Джонсона могут вмазать стулом Стиву Остину, а сторонники Джона Сины — проломить стол спиной Брока Леснара без опасений увидеть глючные рывки и искривления. По словам Visual Concepts, убрать жившие ранее лаги помог обновленный движок.
Режимы MyGM и MyFACTION
Годный гейм-мод — это то, о чем больше всего скучали олды, прошедшие серию Smackdown vs Raw. В преддверии выхода WWE 2K22 мольбы игроков были услышаны.
Огромный ростер с кучей легенд реслинга
Не менее заметным достоинством WWE 2K22 стал широчайший подбор рестлеров. В общий ростер на данный момент входят