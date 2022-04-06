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    От тотального хейта к признанию. Файтинг WWE 2K22 стал наглядным примером работы 2K над ошибками

    Взяли паузу и запилили шедевр

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    Халк Хоган в WWE 2K22
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    Халк Хоган в WWE 2K22
    После провального релиза предыдущей части игры студия 2K сделала правильные выводы и представила фанатам реслинга крутейший файтинг серии.

    Провал WWE 2K20 и полтора года на реабилитацию

    Баг с лицом Дуэйна Джонсона в WWE 2K20
    twitter.com

    Когда студия 2K подхватила эстафету у разорившейся THQ, любители виртуального реслинга ежегодно наблюдали за тем, как скатывается качество игры в сравнении с легендарной франшизой Smackdown vs Raw. Ниже плинтуса 2K Sports опустил их предпоследний проект WWE 2K20, получивший лишь 44% одобрительных отзывов в Steam.

    Баги в WWE 2K20

    Вышедшая осенью 2019-го года WWE 2K20 стоила в PS Store порядка 90 долларов с учетом всех дополнений. Но вместо годного WWE-файтинга геймерам за эти деньги подсунули до неприличия кривую игру, напоминающую смешные попытки программиста-любителя накачать готовый проект ломаными патчами.

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    • Покореженные лица рестлеров, кривое взаимодействие спортсменов на ринге, глюки с предметами и рефери вынудили ребят из 2K в течение двух лет штамповать обновления, которые должны были исправить ситуацию. Суммарно же все апдейты улучшили игру на ноль процентов, из-за чего еще в 2020-м году было принято решение не выпускать WWE 2K21, а взять полуторагодичный овертайм, чтобы выкатить нормальное продолжение.

    Обновленный геймплей и графика

    Геймплей в WWE 2K22
    store.steampowered.com

    Получив телегу неприятных отзывов, разработчики старались максимально прислушиваться к замечаниям реслинг-сообщества, чтобы избежать второго подряд фиаско на рынке спортивного гейминга. К счастью, студия провела годную работу над ошибками и 11 марта этого года представила нам WWE 2K22 — игру, которая дала второе дыхание всей серии 2K.

    Анонс WWE 2K22

    В конце января 2022-го в официальном YouTube канале 2K появился крутейший анонс-трейлер, где за минуту 50 секунд разработчики показали, какой на выходе получится игра. В видосе фанаты увидели больше десятка любимых бойцов мира реслинга, кучу пасхалок и основные моменты апгрейда.

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    • Первое, на что игроки сразу же обратили внимание — это шикарную графику, воссоздающую с помощью десятков новых ракурсов атмосферу просмотра WWE-шоу по ТВ, а также свежую оцифровку лиц действующего ростера в совокупности с годным моделированием внешнего вида легенд прошлого (увы, но многих уже нет в живых).

    Геймплей в WWE 2K22

    Помимо обновленной графики, на новый уровень взлетел и геймплей, который больше не выдает «сюрпризы» из WWE 2K20. Наконец-то фанаты Дуэйна Джонсона могут вмазать стулом Стиву Остину, а сторонники Джона Сины — проломить стол спиной Брока Леснара без опасений увидеть глючные рывки и искривления. По словам Visual Concepts, убрать жившие ранее лаги помог обновленный движок.

    Режимы MyGM и MyFACTION

    Джон Сина в WWE 2K22
    store.steampowered.com

    Годный гейм-мод — это то, о чем больше всего скучали олды, прошедшие серию Smackdown vs Raw. В преддверии выхода WWE 2K22 мольбы игроков были услышаны. Студия 2K представила геймерам режим MyGM, позволяющий простому смертному стать менеджером крупнейшей индустрии реслинга, чтобы собрать топ-звезд мирового уровня и запустить собственный бренд, который позволит отправить на второй план всех конкурентов.

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    • Еще одним дебютантом в новом реслинге оказался режим MyFACTION. В представленном гейм-моде игрок формирует свою банду спортсменов, развивая их скилы и прокачивая популярность в еженедельных ивентах.

    Огромный ростер с кучей легенд реслинга

    Группа NWO в WWE 2K22
    store.steampowered.com

    Не менее заметным достоинством WWE 2K22 стал широчайший подбор рестлеров. В общий ростер на данный момент входят 200+ звезд и NPC-менеджеров, среди которых немало легенд былых эпох. Кроме действующих бойцов брендов Raw и Smackdown, трушные фанты WWE получили уникальный шанс устроить замес с ярчайшими представителями нулевых, 90-х и даже конца 80-х. Больше суперзвезд WWE 2K22 запилит в дальнейших обновлениях в качестве дополнительного контента.

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