От тотального хейта к признанию. Файтинг WWE 2K22 стал наглядным примером работы 2K над ошибками

После провального релиза предыдущей части игры студия 2K сделала правильные выводы и представила фанатам реслинга крутейший файтинг серии.

Провал WWE 2K20 и полтора года на реабилитацию

Баг с лицом Дуэйна Джонсона в WWE 2K20 twitter.com

Когда студия 2K подхватила эстафету у разорившейся THQ, любители виртуального реслинга ежегодно наблюдали за тем, как скатывается качество игры в сравнении с легендарной франшизой Smackdown vs Raw. Ниже плинтуса 2K Sports опустил их предпоследний проект WWE 2K20, получивший лишь 44% одобрительных отзывов в Steam .

Баги в WWE 2K20

Вышедшая осенью 2019-го года WWE 2K20 стоила в PS Store порядка 90 долларов с учетом всех дополнений. Но вместо годного WWE-файтинга геймерам за эти деньги подсунули до неприличия кривую игру, напоминающую смешные попытки программиста-любителя накачать готовый проект ломаными патчами.

Покореженные лица рестлеров, кривое взаимодействие спортсменов на ринге, глюки с предметами и рефери вынудили ребят из 2K в течение двух лет штамповать обновления, которые должны были исправить ситуацию. Суммарно же все апдейты улучшили игру на ноль процентов, из-за чего еще в 2020-м году было принято решение не выпускать WWE 2K21 , а взять полуторагодичный овертайм, чтобы выкатить нормальное продолжение.

Обновленный геймплей и графика

Геймплей в WWE 2K22 store.steampowered.com

Получив телегу неприятных отзывов, разработчики старались максимально прислушиваться к замечаниям реслинг-сообщества, чтобы избежать второго подряд фиаско на рынке спортивного гейминга. К счастью, студия провела годную работу над ошибками и 11 марта этого года представила нам WWE 2K22 — игру, которая дала второе дыхание всей серии 2K.

Анонс WWE 2K22

В конце января 2022-го в официальном YouTube канале 2K появился крутейший анонс-трейлер, где за минуту 50 секунд разработчики показали, какой на выходе получится игра. В видосе фанаты увидели больше десятка любимых бойцов мира реслинга, кучу пасхалок и основные моменты апгрейда.

Первое, на что игроки сразу же обратили внимание — это шикарную графику, воссоздающую с помощью десятков новых ракурсов атмосферу просмотра WWE-шоу по ТВ, а также свежую оцифровку лиц действующего ростера в совокупности с годным моделированием внешнего вида легенд прошлого (увы, но многих уже нет в живых).

Геймплей в WWE 2K22

Помимо обновленной графики, на новый уровень взлетел и геймплей, который больше не выдает «сюрпризы» из WWE 2K20. Наконец-то фанаты Дуэйна Джонсона могут вмазать стулом Стиву Остину, а сторонники Джона Сины — проломить стол спиной Брока Леснара без опасений увидеть глючные рывки и искривления. По словам Visual Concepts, убрать жившие ранее лаги помог обновленный движок.

Режимы MyGM и MyFACTION

Джон Сина в WWE 2K22 store.steampowered.com

Годный гейм-мод — это то, о чем больше всего скучали олды, прошедшие серию Smackdown vs Raw. В преддверии выхода WWE 2K22 мольбы игроков были услышаны. Студия 2K представила геймерам режим MyGM , позволяющий простому смертному стать менеджером крупнейшей индустрии реслинга, чтобы собрать топ-звезд мирового уровня и запустить собственный бренд, который позволит отправить на второй план всех конкурентов.

Еще одним дебютантом в новом реслинге оказался режим MyFACTION . В представленном гейм-моде игрок формирует свою банду спортсменов, развивая их скилы и прокачивая популярность в еженедельных ивентах.

Огромный ростер с кучей легенд реслинга

Группа NWO в WWE 2K22 store.steampowered.com