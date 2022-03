Студия NeocoreGames перенесла релиз King Arthur: Knight's Tale

Разработчики из NeocoreGames сообщили об изменении даты релиза их нового проекта — King Arthur: Knight's Tale. Выход тактической RPG запланирован на

Согласно официальному сообщению NeocoreGames, лишний месяц студия взяла для внесения в игру финальных правок.

«С точки зрения контента и геймплея, King Arthur: Knight's Tale практически завершена и готова к релизу, однако в течение дополнительных 4-х недель мы сделаем акцент на улучшении качества озвучки героев в завершении задач по локализации», — говорится в заявлении.

Knights,

we have a message to you regarding Knight's Tale — the release date has been moved to April 26, 2022. Please find the details of the announcement below.

Avalon Awaits! pic.twitter.com/OdS0W5fu4u