Strikerz Inc. представила геймплейный трейлер футбольного симулятора UFL

Во четверг, 27 января, студия Strikerz Inc. провела онлайн-обзор геймплея будущего футбольного симулятора, готовящегося стать главным конкурентом FIFA.

В ходе презентации разработчики рассказали об основном режиме игры, который построен вокруг формирования и развития собственной команды с возможностью прокачки футболистов по различным характеристикам.

Кроме того, студия Strikerz Inc. отмечает, что игра будет условно-бесплатной, а все пользователи получат равные условия для соревнований, где победа будет зависеть лишь от скилов геймера.

Трейлер UFL

На той же презентации Strikerz Inc. объявила о сотрудничестве с Криштиану Роналду, который отныне является амбассадором проекта.

Первоначально UFL выйдет на консоли Sony и Microsoft, а позже проект запилят на ПК. О конкретных датах релиза симулятора пока не говорится.