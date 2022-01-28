Strikerz Inc. представила геймплейный трейлер футбольного симулятора UFL

Криштиану Роналду на обложке UFL Фото: youtube.com
В ходе презентации разработчики рассказали об основном режиме игры, который построен вокруг формирования и развития собственной команды с возможностью прокачки футболистов по различным характеристикам.
Кроме того, студия Strikerz Inc. отмечает, что игра будет условно-бесплатной, а все пользователи получат равные условия для соревнований, где победа будет зависеть лишь от скилов геймера.
Трейлер UFL
На той же презентации Strikerz Inc. объявила о сотрудничестве с Криштиану Роналду, который отныне является амбассадором проекта.
Первоначально UFL выйдет на консоли Sony и Microsoft, а позже проект запилят на ПК. О конкретных датах релиза симулятора пока не говорится.