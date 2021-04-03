NHL 21 и FIFA 21 войдут в подписку EA Play

Компанияпредставила пользователям список новых игр, которые войдут в библиотеку

В коллекцию попал хоккейный симулятор HNL 21, который будет доступен уже в апреле. Игру можно запустить на некстген-консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S благодаря системе обратной совместимости.

Футбольный симулятор FIFA 21 появится в EA Play в мае. В отличие от хоккея, он будет доступен для пользователей не только на консолях, но и на ПК.

EA Play — библиотека, позволяющая пользователям Origin, Steam, PlayStation Store, Microsoft Store и Xbox Game Pass Ultimate запускать большую часть игр Electronic Arts без дополнительной платы.