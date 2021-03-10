В Германии ограничили внутриигровые покупки

Эрик Кантона в FIFA 21 Фото: store.playstation.com
В футбольном симуляторе FIFA несовершеннолетние пользователи делали покупки в популярном режиме в Ultimate Team.
Теперь FIFA 21 и последующие части могут получить категорию 18+, что негативно повлияет на продажи в разных странах Европы. Если же разработчики хотят понизить категорию, они должны по умолчанию отключить встроенные покупки.
Британская компания Gambling Health Alliance провела опрос, согласно которому 15% несовершеннолетних геймеров (11-16 лет) брали деньги у родителей без их ведома на покупку игровых атрибутов.