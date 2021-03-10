ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуОшибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
  • 20:28
    • В Германии ограничили внутриигровые покупки
  • 19:54
    • «Магнитка» в третий раз обыграла «Барыс» и повела в серии
  • 19:10
    • «Оренбург» разгромил «Торпедо»
  • 18:34
    • Карацев проиграл Тиму в 1/8 турнира в Дохе
  • 17:15
    • Ибрагимович не попал в заявку «Милана» на матч с «Ман Юнайтед»
    Все новости спорта

    В Германии ограничили внутриигровые покупки

    Игры Electronic Arts FIFA 21 FIFA Ultimate Team
    Власти Германии ограничили продажу лутбоксов и других атрибутов в видеоиграх детям. Теперь игры, содержащие внутренние покупки, должны классифицироваться рейтингом 18+.

    Эрик Кантона в FIFA 21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик Кантона в FIFA 21

    В футбольном симуляторе FIFA несовершеннолетние пользователи делали покупки в популярном режиме в Ultimate Team.

    Теперь FIFA 21 и последующие части могут получить категорию 18+, что негативно повлияет на продажи в разных странах Европы. Если же разработчики хотят понизить категорию, они должны по умолчанию отключить встроенные покупки.

    Британская компания Gambling Health Alliance провела опрос, согласно которому 15% несовершеннолетних геймеров (11-16 лет) брали деньги у родителей без их ведома на покупку игровых атрибутов.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» снова унизит «Барселону»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.62
    •
  • Выстоит ли оборона «Ливерпуля» под натиском «быков»?
  • «Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • За кем останется «атлетическая» дуэль?
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.48
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  3.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Анахайм — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •