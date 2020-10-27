EA назвала дату выхода FIFA 21 на новых консолях

Симуляторвыйдет на консолях нового поколения 4 декабря.

По словам разработчиков, на консолях PlayStation 5 и Xbox Series будут заметны улучшения, связанные со скоростью загрузки, технологией анимации и физикой игроков.

Пользователи, купившие FIFA 21 для PS4 и Xbox One, смогут бесплатно перейти на некстген, однако важно помнить, что игровой прогресс режимов FIFA 21 Ultimate Team и Volta не переносится на консоли разных производителей. Все достижения с PS4 могут перейти на PS5, но с PS4 на Xbox Series и наоборот процесс перенести нельзя. 0