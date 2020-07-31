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    Пользователи FIFA уже могут получать награды для FIFA 21

    Игры Electronic Arts FIFA 21 FIFA Ultimate Team
    EA Sports предложила геймерам зарабатывать прогресс для FIFA 21 с помощью FIFA 20 UT.

    FIFA 21 UT
    FIFA 21 UT

    Улучшая свою команду сейчас, игроки могут получать награды в Ultimate Team для новой части симулятора. Данная акция связана с возвращением еврокубкового футбола.

    Среди наград, доступных на данный момент для FIFA 21, имеются следующие достижения: x2 Увеличение монет (5 игр x 500 монет), FUT 20 Icon Home Kit, FUT 20 Future Stars Kit, Стиль сыгранности Двигатель (Engine), Стиль сыгранности Якорь (Anchor).

    Все эти бонусы можно будет заработать и в FIFA 21, но не ранее 16 октября и не позднее 23 ноября. 0

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