Пользователи FIFA уже могут получать награды для FIFA 21

предложила геймерам зарабатывать прогресс дляс помощью

Улучшая свою команду сейчас, игроки могут получать награды в Ultimate Team для новой части симулятора. Данная акция связана с возвращением еврокубкового футбола.

Среди наград, доступных на данный момент для FIFA 21, имеются следующие достижения: x2 Увеличение монет (5 игр x 500 монет), FUT 20 Icon Home Kit, FUT 20 Future Stars Kit, Стиль сыгранности Двигатель (Engine), Стиль сыгранности Якорь (Anchor).

Все эти бонусы можно будет заработать и в FIFA 21, но не ранее 16 октября и не позднее 23 ноября. 0