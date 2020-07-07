Konami анонсировала турнир профессиональных клубов с призовым фондом €250 000

опубликовали анонс турнира, который пройдет в формате 3 на 3.

Общий призовой фонд составляет €250 000, который будет распределен между командами и игроками в зависимости от их результатов. Кроме того, на распределение наград могут положительно повлиять звания MVP и лучшие голы на соревнованиях.

Новый турнир стартует 18 июля и будет длиться три дня. Второй игровой день датирован 24 июля, а 31 состоится полуфинал и финал. Десять клубов-участников будут разделены на две группы, где каждый сыграет по 4 матча. Коллективы, которые финишируют первыми и вторыми, попадут в плей-офф, где битва будет проходить до двух побед.

В турнире примут участие команды: «Барселона», «МЮ», «Ювентус», «Бавария», «Арсенал», «Селтик», «Монако», «Шальке», «Боавишта» и «Нант». 0