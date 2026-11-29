«Реал» проиграл «Алавесу» на «Сантьяго Бернабеу» в 14-м туре Ла Лиги — 1:2.

Перед матчем

«Реал» выиграл 10 матчей подряд во всех турнирах, но в чемпионате всё ещё отставал от «Барселоны» на три очка. Победа над «Алавесом» позволила бы мадридцам сравняться с командой Ханси Флика, которая в воскресенье сыграет на выезде с «Депортиво».

Четырьмя днями ранее команда Жозе Моуринью уступала на «Бернабеу» к перерыву, а во втором тайме забила «ПСВ» пять мячей и выиграла 5:1. «Алавес» же подошёл к 14-му туру девятым, а в предыдущем матче обыграл как раз «Депортиво» (3:1).

Ход матча

«Реал» с первых минут прижал гостей к их штрафной. Уже на девятой минуте Мбаппе выкатил мяч под удар Винисиусу, но Антонио Сивера перевёл его на угловой, а через несколько минут справился и с ударом самого француза.

А забили первыми гости. На 22-й минуте Хейсен слишком слабо покатил мяч назад Куртуа, и Тони Мартинес успел перехватить передачу, обыграл вратаря и пробил по пустым воротам. Конате попытался спасти «Реал», но мяч уже пересёк линию, а набежавший Мариано Диас для верности добил его в сетку.

«Реал» — «Алавес» globallookpress.com

После гола у мадридцев был солидный отрезок: Сивера отбил удар Тчуамени из-за штрафной, а через три минуты Беллингем замкнул подачу Гюлера, но мяч отскочил от газона и пролетел чуть выше перекладины. К перерыву «Алавес» сохранил преимущество — 1:0.

Моуринью сделал двойную замену в перерыве, выпустив Бернарду Силву и Яна Диоманде вместо Тчуамени и Браима, но первый опасный выпад после паузы вновь удался «Алавесу» — гол Абде Реббаха отменили из-за офсайда. На 60-й непривычно рано в игру вошёл Карлос Эспи, а уже через минуту после его выхода «Алавес» повёл 2:0: Мариано вывел Анхеля Переса в штрафную передачей между защитниками, тот ушёл от Хейсена, обыграл Куртуа и закатил мяч в пустые ворота.

«Реал» — «Алавес» globallookpress.com

Естественно, после второго мяча «Реал» навалился с ещё большей мощью и отыграл один мяч на 69-й минуте — после розыгрыша углового Беллингем нашёл Мбаппе в штрафной, француз убрал мяч под левую и пробил сквозь толпу игроков. «Алавес» с трудом выдерживал шквал атак хозяев, самый реальный шанс сравнять счёт был у Эспи — после его удара головой мяч угодил в каркас ворот.

В концовке Сесар Сото Градо указал на точку после падения Беллингема в штрафной, но после видеоповтора отменил пенальти и на 88-й минуте показал англичанину жёлтую за симуляцию. Она стала для Беллингема второй, и «Реал» доигрывал матч вдесятером, так и не придумав второй гол.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

«Реал» — «Алавес» globallookpress.com

Итог

«Реал» провёл классический для себя домашний матч этого сезона, в котором пропустил первым и долго не мог отыграться. Но если в предыдущих случаях всё непременно заканчивалось победами, то в этот раз магия Жозе Моуринью не сработала — мадридцам фатально не везло и в итоге не удалось спасти даже ничью. «Алавес» победил на «Бернабеу» впервые за 26 лет.

С 33 очками «Реал» остаётся на третьем месте, в одном очке от соседей из «Атлетико». До «Барселоны» — три балла, но уже в воскресенье разрыв может вырасти до шести. «Алавес» с 19 очками идёт на восьмой строчке.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 1:2 Алавес Витория 0:1 Тони Мартинес 22' 1:1 Килиан Мбаппе 69' Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Федерико Вальверде, Арда Гюлер ( Карлос Эспи 60' ), Орельен Тчуамени ( Бернарду Силва 45' ), Браим Диас ( Ян Дьоманде 45' ), Джуд Беллингем, Дин Хейзен, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Вилле Коски, Факундо Теналья, Денис Суарес ( Андер Гевара 59' ), Антонио Бланко, Пабло Ибаньес ( Николас Валентини 64' ), Мариано Диас ( Юссеф Энрикес 77' ), Тони Мартинес, Абде Реббах ( Садио Диалло 64' ), Angel Perez Жёлтые карточки: Ибраима Конате 74', Джуд Беллингем 74' — Антонио Сивера 74', Садио Диалло 75', Хонни Отто 78' Красная карточка: Джуд Беллингем 88' (Реал Мадрид)

Статистика матча 7 Удары в створ 2 9 Удары мимо 3 75 Владение мячом 25 13 Угловые удары 1 4 Офсайды 1 9 Фолы 11

Что дальше

«Реал» 2 декабря сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад» в вынесенном вперёд матче 23-го тура Ла Лиги. «Алавес» 1 декабря встретится с «Химнастикой» из Торрелавеги в Кубке Испании, а 4 декабря примет «Эспаньол» в чемпионате.