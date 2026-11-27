Бывший хавбек ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха, под руководством которого юношеская сборная России (U-17) выиграла памятный ЧЕ-2013, специально для LiveSport.Ru поделился ожиданиями от центральной встречи 16-го тура РПЛ.

— И ЦСКА, и «Зенит» подходят к этому поединку после внезапных поражений на прошлых выходных. При этом питерцы абсолютно по делу уступили в Казани, а «армейцы» все же не заслуживали проигрыша «Ахмату». Но здесь даже с учетом игровых проблем «Зенит» получит определенное преимущество за счет неистребимого желания выиграть чемпионский титул. В преддверии зимней паузы ему необходимо не отставать от динамовцев и набрать как можно больше очков. Разница в глубине состава тоже наверняка скажется. Мы видели, что на Кубок в середине недели ЦСКА провел куда меньшую ротацию — просто выбирать особо не из кого.

Если будет высокая интенсивность игры на протяжении обоих таймов, москвичи «подсядут» в концовке. Полагаю, что даже без дисквалифицированного Вендела территориальное преимущество будет на стороне гостей. В совокупности все равно уровень исполнительского мастерства у них выше.

По составам с обеих сторон особых сомнений нет. Максимум одна позиция у ЦСКА может вызывать сомнения — Кармо, или Алвес. Снова выйдут в три центральных защитника, до зимней паузы уже ничего менять не станут.

Самый памятный для меня матч во встречах этих команд — первый приезд в Питер после перехода в ЦСКА. Сыграли 1:1, я забил с пенальти. Сейчас знаю, что армейские болельщики опасаются 11-метрового в их ворота, дескать «Зенит» бьет больше всех в Европе. Раз есть такая тенденция, ничего нельзя исключать. Но все же, полагаю, Танашев постарается судить, что есть. Мои симпатии будут на стороне ЦСКА, где провел лучшую часть карьеры и затем работал в школе. Но объективно для «армейцев» лучший вариант — ничья. Думаю, так и будет, или минимальная победа «Зенита».