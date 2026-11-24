В матче 5‑го тура общего этапа Лиги чемпионов турецкий «Галатасарай» на своём поле переиграл английскую «Астон Виллу» со счётом 1:0. Алексей Батраков появился в стартовом составе и провёл на поле 74 минуты.

Перед матчем

После четырёх туров у «Галатасарая» в активе 6 очков в таблице общего этапа Лиги чемпионов — и 18‑е место. Команда обыграла «Штутгарт» (2:0) и «Лилль» (4:2), но уступила «Барселоне» (1:4) и «Спортингу» (1:3). В стартовом составе появится российский полузащитник Алексей Батраков — за короткое время он стал лидером клуба. В 12‑м туре чемпионата Турции «Галатасарай» дома выиграл у «Самсунспора» (2:1).

Английская «Астон Вилла» идёт в группе лидеров турнира, набрав 9 очков. Подопечные Унаи Эмери переиграли «Брюгге» (3:2), «Фенербахче» (6:0) и «Викинг» (3:1), а в последней игре потерпели поражение от «Барселоны» (0:3). В АПЛ «Астон Вилла» не смогла дома переиграть «Сандерленд» (0:0).

Ход игры

Игру активнее начали гости. Особенно активен на первых минутах был Манзамби: получив пас от Джексона, он угрожал воротам, но защита соперника была начеку и накрыла его. А через минуту они поменялись ролями: швейцарец отдал острый пас сенегальцу, но тот пробил рядом с ближней штангой.

Фрагмент матча globallookpress.com

Первая более‑менее опасная атака прошла у гостей на 14‑й минуте. Передача низом в штрафную с правого фланга пошла на Батракова, но российский полузащитник немного не успел к мячу. Через 6 минут Лемина вывел разрежающим пасом из центра поля за спины защитникам Якобса, но раньше к мячу успел вовремя выскочивший из створа Судзуки!

В оставшееся время первого тайма ничего интересного не происходило: на поле шла борьба без какого‑либо намёка на острые моменты и комбинационный футбол.

Фрагмент матча globallookpress.com

Начало второго тайма было под стать первым 45 минутам — ничего интересного первые 10 минут не происходило.

На 53‑й минуте капитан «вилланов» Джон Макгинн жёстко подкатился под Батракова. Россиянин возмутился, и судья решил остудить пыл игроков «горчичниками».

На 60‑й минуте Акгюн чуть оттянулся назад и выполнил мягкий заброс на правый угол вратарской. Туда открылся Батраков и попытался с лёта исполнить боковые ножницы, но толком не попал по мячу. Мог быть очень красивый гол.

Оба тренера пытались изменить игру серией замен, и в итоге это удалось Окану Буруку. Появившийся на поле на 62‑й минуте Дениз Гюль стал героем матча.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 74‑й минуте Батракова решили заменить, чтобы укрепить центр поля более оборонительным Лесли Угочукву. А через три минуты случилось главное событие матча.

После подачи углового с правого фланга Габриэля Сары (он тоже вышел на замену) на ближней штанге откликнулся Синго и сделал скидку во вратарскую. Там, вроде бы, первым на мяче был Джексон, но он зачем‑то принялся обрабатывать мяч — чем и воспользовался Гюль: головой, через ноги Мингза, он переправил мяч в сетку! «Галатасарай» открыл счёт в матче, воспользовавшись ошибкой соперника.

Концовка встречи прошла с преимуществом гостей, но «Галатасарай» устоял, одержав столь важную победу.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

«Галатасарай» одержал третью победу кряду в Лиге чемпионов, чем серьёзно увеличил свои шансы на выход в плей‑офф. Встреча не изобиловала красивым футболом — она получилась очень боевой. Но хозяева проявили характер перед домашними трибунами и смогли завоевать столь важные три очка. Решающим фактором успеха стали удачные замены Окана Бурука: появившиеся на поле Гюль и Сара как раз и решили исход эпизода с забитым голом. Батраков на сей раз был не столь ярок и провёл на поле 74 минуты.

Результат матча Галатасарай Стамбул 1:0 Астон Вилла Бирмингем 1:0 Дениз Гюль 77' Галатасарай: Угурджан Чакыр, Уилфрид Синго, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Исмаил Якобс, Эрен Эврен Эльмалы ( Дениз Гюль 62' ), Лукас Торрейра ( Илкай Гюндоган 90' ), Марио Лемина ( Габриэл Сара 74' ), Юнус Акгюн, Алексей Батраков, Baris Alper Yilmaz Астон Вилла: Дзион Судзуки, Бубакар Камара ( Эмилиано Буэндия 82' ), Ян Матсен, Тайрон Мингс, Виктор Линделёф, Тейлор Харвуд-Беллис, Иоганн Манзамби ( Росс Баркли 74' ), Джон МакГинн ( George Hemmings 74' ), Жуан Гомес ( Ибраим Мбайе 66' ), Николас Джексон, Алисон Эдвард ( Леон Горецка 66' ) Жёлтые карточки: Юнус Акгюн 58' — Николас Джексон 41', Джон МакГинн 52', Жуан Гомес 58', Росс Баркли 90'

Статистика матча 2 Удары в створ 0 3 Удары мимо 3 45 Владение мячом 55 5 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 13 Фолы 12

Что дальше?

Следующими соперниками «Галатасарая» в чемпионате станут «Бешикташ» (30 ноября) и «Ризеспор» (4 декабря), а в Лиге чемпионов турки сыграют в гостях с АЕКом (8 декабря).

Теперь «Астон Вилла» проведёт гостевой поединок в рамках 12‑го тура АПЛ с «Ипсвичем», а затем сыграет дома с «Эвертоном» (2 декабря) и «Кристал Пэлас» (5 декабря). В Лиге чемпионов англичане примут «ПСЖ» (8 декабря).