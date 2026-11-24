В матче 5‑го тура общего этапа Лиги чемпионов турецкий «Галатасарай» на своём поле переиграл английскую «Астон Виллу» со счётом 1:0. Алексей Батраков появился в стартовом составе и провёл на поле 74 минуты.
Перед матчем
После четырёх туров у «Галатасарая» в активе 6 очков в таблице общего этапа Лиги чемпионов — и 18‑е место. Команда обыграла «Штутгарт» (2:0) и «Лилль» (4:2), но уступила «Барселоне» (1:4) и «Спортингу» (1:3). В стартовом составе появится российский полузащитник Алексей Батраков — за короткое время он стал лидером клуба. В 12‑м туре чемпионата Турции «Галатасарай» дома выиграл у «Самсунспора» (2:1).
Английская «Астон Вилла» идёт в группе лидеров турнира, набрав 9 очков. Подопечные Унаи Эмери переиграли «Брюгге» (3:2), «Фенербахче» (6:0) и «Викинг» (3:1), а в последней игре потерпели поражение от «Барселоны» (0:3). В АПЛ «Астон Вилла» не смогла дома переиграть «Сандерленд» (0:0).
Ход игры
Игру активнее начали гости. Особенно активен на первых минутах был Манзамби: получив пас от Джексона, он угрожал воротам, но защита соперника была начеку и накрыла его. А через минуту они поменялись ролями: швейцарец отдал острый пас сенегальцу, но тот пробил рядом с ближней штангой.
Первая более‑менее опасная атака прошла у гостей на 14‑й минуте. Передача низом в штрафную с правого фланга пошла на Батракова, но российский полузащитник немного не успел к мячу. Через 6 минут Лемина вывел разрежающим пасом из центра поля за спины защитникам Якобса, но раньше к мячу успел вовремя выскочивший из створа Судзуки!
В оставшееся время первого тайма ничего интересного не происходило: на поле шла борьба без какого‑либо намёка на острые моменты и комбинационный футбол.
Начало второго тайма было под стать первым 45 минутам — ничего интересного первые 10 минут не происходило.
На 53‑й минуте капитан «вилланов» Джон Макгинн жёстко подкатился под Батракова. Россиянин возмутился, и судья решил остудить пыл игроков «горчичниками».
На 60‑й минуте Акгюн чуть оттянулся назад и выполнил мягкий заброс на правый угол вратарской. Туда открылся Батраков и попытался с лёта исполнить боковые ножницы, но толком не попал по мячу. Мог быть очень красивый гол.
Оба тренера пытались изменить игру серией замен, и в итоге это удалось Окану Буруку. Появившийся на поле на 62‑й минуте Дениз Гюль стал героем матча.
На 74‑й минуте Батракова решили заменить, чтобы укрепить центр поля более оборонительным Лесли Угочукву. А через три минуты случилось главное событие матча.
После подачи углового с правого фланга Габриэля Сары (он тоже вышел на замену) на ближней штанге откликнулся Синго и сделал скидку во вратарскую. Там, вроде бы, первым на мяче был Джексон, но он зачем‑то принялся обрабатывать мяч — чем и воспользовался Гюль: головой, через ноги Мингза, он переправил мяч в сетку! «Галатасарай» открыл счёт в матче, воспользовавшись ошибкой соперника.
Концовка встречи прошла с преимуществом гостей, но «Галатасарай» устоял, одержав столь важную победу.
LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.
Итог
«Галатасарай» одержал третью победу кряду в Лиге чемпионов, чем серьёзно увеличил свои шансы на выход в плей‑офф. Встреча не изобиловала красивым футболом — она получилась очень боевой. Но хозяева проявили характер перед домашними трибунами и смогли завоевать столь важные три очка. Решающим фактором успеха стали удачные замены Окана Бурука: появившиеся на поле Гюль и Сара как раз и решили исход эпизода с забитым голом. Батраков на сей раз был не столь ярок и провёл на поле 74 минуты.
Результат матча
Что дальше?
Следующими соперниками «Галатасарая» в чемпионате станут «Бешикташ» (30 ноября) и «Ризеспор» (4 декабря), а в Лиге чемпионов турки сыграют в гостях с АЕКом (8 декабря).
Теперь «Астон Вилла» проведёт гостевой поединок в рамках 12‑го тура АПЛ с «Ипсвичем», а затем сыграет дома с «Эвертоном» (2 декабря) и «Кристал Пэлас» (5 декабря). В Лиге чемпионов англичане примут «ПСЖ» (8 декабря).