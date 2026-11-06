ФИФА может столкнуться с судебным иском от футболисток, если стороны не договорятся о пропорциональном равенстве призовых на мужском и женском чемпионатах мира. Об этом сообщает The Athletic, ознакомившийся с письмом игроков и выяснивший подробности юридических консультаций.

Трофей женского ЧМ globallookpress.com

Обращение направили в сентябре Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPRO и представители 45 стран. Его подписали в том числе футболистки сборных Испании, Англии, США и всех остальных команд первой десятки мирового рейтинга.

Три требования к ФИФА

Главное, чего добиваются футболистки — пропорционального равенства призовых на мужских и женских ЧМ с поправкой на количество участников и сыгранных матчей. В этом же пункте говорится о сохранении минимальной доли в 30%, гарантированной участницам турнира.

Ещё два предложения — разработать совместно с FIFPRO единые минимальные стандарты условий работы женских сборных и закрепить договорённости в обязательном к исполнению глобальном коллективном соглашении.

«Как игроки национальных сборных, мы хотим оставить женский футбол в лучшем состоянии, чем застали его, мы хотим, чтобы следующее поколение пользовалось лучшими условиями и конкурентными возможностями, чем мы», — говорится в статье.

Удвоение призовых не исправит ситуацию

Недавно издание Sky News сообщало, что ФИФА планирует увеличить призовой фонд ЧМ-2027 в Бразилии как минимум до $220 млн. На предыдущем женском чемпионате мира в 2023 году команды разыграли $110 млн.

Для сравнения, на мужском ЧМ-2026 призовые составили 655 млн долларов. В нём участвовали 48 сборных, тогда как на женском турнире сыграют 32. The Athletic подчёркивает, что требование футболисток касается именно сопоставимых выплат с учётом формата соревнований, а не одинаковой общей суммы.

К слову, ещё в 2023 году Джанни Инфантино называл равенство выплат на мужском ЧМ-2026 и женском ЧМ-2027 целью ФИФА.

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Кто может обратиться в суд

По данным The Athletic, FIFPRO и национальные профсоюзы уже проконсультировались с юристами. Представители одного из профсоюзов заявили изданию, что готовы к суду, если не увидят чётких обязательств по обеспечению равенства. Возможные действия они обсуждают с коллегами из других стран.

«Те, кто готовит возможный судебный иск, полагают, что у них есть основание в виде пункта о гендерной дискриминации в статье 23 Кодекса этики ФИФА, и утверждают, что объективные критерии ограничения призовых применяются только к женскому турниру, а не к мужскому. Они представили агентам игроков собственное исследование, в котором утверждается, что ФИФА, чьи денежные резервы, по прогнозам, составят 6 миллиардов долларов, способна выплатить равные призовые», — сказано в письме.

ФИФА и FIFPRO продолжают переговоры

В совместном ответе The Athletic организации назвали письмо обычной частью переговоров и положительно оценили их ход.

«Наша цель включает уравнивание призовых, но выходит далеко за его рамки», — говорится в заявлении ФИФА и FIFPRO. Стороны также обсуждают увеличение выплат сборным и футболисткам, участвовавшим в квалификации.

ФИФА уже подтвердила, что каждая сборная-участница турнира получит $2,5 млн на подготовку — столько же выделяли мужским командам перед ЧМ-2026. Подробности финансовой модели планируется обсудить на заседании Совета ФИФА в декабре.

Женский чемпионат мира пройдёт в Бразилии с 24 июня по 25 июля 2027 года.