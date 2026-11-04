«Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Ромой» со счетом 3:2 в домашнем матче 4-го туре общего этапа Лиги чемпионов.

Перед матчем

Манкунианцы подходили к встрече на «Олд Траффорд» на фоне безвыигрышной девятиматчевой серии, потерпев поражение в трех последних встречах. Последний раз викторию «МЮ» праздновал еще в начале сентября, одолев азербайджанский «Сабах» со счетом 4:0 в Лиге чемпионов.

После этого команда Майкла Каррика в еврокубках проиграла на выезде сначала мадридскому «Атлетико» (0:2), а затем итальянскому «Комо» (1:4). На фоне неудачного старта сезона «МЮ» отставка главного тренера обсуждается всерьез и поражение от римлян могло стать стать последней каплей.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Рома» успешно выступает на внутренней арене, где занимает 3-е место в таблице Серии, но в еврокубках дела обстоят хуже. римляне поделили очки с «Фенербахче» (1:1) и упустили преимущество в матче с «Реалом» (3:4), потерпев поражение в компенсированное время. Единственная победа была одержана над братиславским «Слованом».

Ход матча

Первый тайм оказался настоящей катастрофой для манкунианцев. Уже на 11-й минуте типичный для этого сезона провал в защите «МЮ» привел к пропущенному голу. Соуле получил мяч абсолютно один ближе к правому флангу, спокойно его обработал и пробил мимо Ламменса.

Всего семь минут спустя в ворота «МЮ» был назначен пенальти после того как Эйден Хевен сыграл рукой в своей штрафной после удара Соуле. Дониэл Мален развёл Ламменса и мяч по разным углам без вариантов для голкипера.

«МЮ» — «Рома» globallookpress.com

Всего минуту спустя счет едва не стал крупным, после того как прошел опасный пас на Маллена. «Рома» играла в атаке интереснее, изобретательнее и динамичнее, и хозяева ничего не могли ей противопоставить.

«МЮ» находился в нокдауне и не мог прийти в себя почти до самого перерыва. когда хозяевам удалось создать первый опасный момент. Диалло вошёл с правого фланга в штрафную «Ромы», стянул на себя пару соперников и отпасовал на Балеба. Тот от линии штрафной площади покатил немного левее, Фернандеш пробил в касание из-под защитника — над перекладиной.

Второй тайм «МЮ» начал с контроля мяч, но не обостряя игру. Шанс хозяева получили на 55-й минуте, когда в ворота «Ромы» был назначен пенальти. Кунья обыгрался с Бруну у штрафной, пересёк её границу и упал в борьбе с Манчини, который преследовал его сзади.

«МЮ» — «Рома» globallookpress.com

Бруну Фернандеш не реализовал удар с первой попытки, но Пизилли раньше времени вбежал в штрафную, дав игроку «МЮ» шанс перебить пенальти — на этот раз успешно.

Шанс спасти матч прибавил игрока хозяев энергии, всего минуту спустя они едва не сравнял счет, но мяч после удара Мбемо обстучал каркас и ушел в аут. Отыграться «МЮ» удалось лишь на 83-й минуте. Фернандеш навесил слева в штрафную «Ромы», Балерди должен был прерывать эту передачу, но ногой в воздухе не попал по мячу, который оказался в ногах Куньи. Матеус, быстро обработав мяч, пробил низом в ближний угол над рукой прыгнувшего Васкеса.

А всего три минуты спустя «МЮ» вышел вперед. Мейну набрал скорость на правом фланге, получив мяч от Куньи, отпасовал на Лэйси. Тот убежал вдоль «бровки» и выполнил передачу к ближнему краю штрафной, где Кунья принял мяч и с острого угла вколотил его под штангу.

«МЮ» — «Рома» globallookpress.com

Свое выступление в этом матче Матеус Кунья завершил в компенсированное время, получив вторую желтую карточку после грубого подката под против Балерди. Манкунианцы же удержали победный счет.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Ключевым моментом встречи оказался пенальти, назначенный в ворота «Ромы», а точнее возможность перебить его, после того как Бруну Фернандеш не сумел переиграть Девиса Васкеса с первой попытки. Это придало хозяевам долгожданный импульс. Не забудем и вдохновенную игру Матеуса Куньи в концовке встречи.

«МЮ» — «Рома» globallookpress.com

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с шестью очками находится на 17-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Рома» с четырьмя очками располагается на 19-й строчке.

Результат матча Манчестер Юнайтед Манчестер 3:2 Рома Рим 0:1 Матиас Соуле 11' 0:2 Дониелл Мален 18' пен. 1:2 Бруну Фернандеш 58' пен. 2:2 Матеус Кунья 83' 3:2 Матеус Кунья 86' Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Лени Йоро, Гарри Магуайр ( Маттейс де Лигт 88' ), Эйден Хевен ( Лисандро Мартинес 75' ), Диогу Далот, Карлос Балеба ( Юри Тилеманс 51' ), Кобби Майну, Бруну Фернандеш ( Мэйсон Маунт 88' ), Амад Диалло ( Shea Lacey 75' ), Матеус Кунья, Брайан Мбемо Рома: Девис Васкес, Девин Ренс ( Emanuele Lulli 21' ), Марио Эрмосо ( Эван Н'Дика 76' ), Леонардо Балерди, Джанлука Манчини ( Даниэле Гиларди 75' ), Матиас Соуле, Родригу Мора ( Никколо Писилли 46' ), Уэсли Франса, Мартен де Рон, Бриан Кристанте, Дониелл Мален ( Сантьяго Кастро 78' ) Жёлтые карточки: Бруну Фернандеш 20', Эйден Хевен 70', Гарри Магуайр 78', Матеус Кунья 87' — Матиас Соуле 20', Emanuele Lulli 35', Дониелл Мален 42' Красная карточка: Матеус Кунья 90+1' (Манчестер Юнайтед)

Статистика матча 6 Удары в створ 4 5 Удары мимо 2 52 Владение мячом 48 3 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 11 Фолы 14

Что будет дальше?

«Манчестер Юнайтед» 8 ноября будет принимать на «Олд Траффорд» «Астон Виллу» в рамках 10-го тура АПЛ. «Рома» днем ранее сыграет на своем поле с «Сассуоло» в матче 11-го тура Серии А.

В 5-м туре общего этапа «МЮ» сыграет 25 ноября на выезде с лиссабонским «Спортингом», а «Рома» в этот же день отправится в гости к «ПСЖ».