«Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Ромой» со счетом 3:2 в домашнем матче 4-го туре общего этапа Лиги чемпионов.

«МЮ» — «Рома»
«МЮ» — «Рома» globallookpress.com

Перед матчем

Манкунианцы подходили к встрече на «Олд Траффорд» на фоне безвыигрышной девятиматчевой серии, потерпев поражение в трех последних встречах. Последний раз викторию «МЮ» праздновал еще в начале сентября, одолев азербайджанский «Сабах» со счетом 4:0 в Лиге чемпионов.

После этого команда Майкла Каррика в еврокубках проиграла на выезде сначала мадридскому «Атлетико» (0:2), а затем итальянскому «Комо» (1:4). На фоне неудачного старта сезона «МЮ» отставка главного тренера обсуждается всерьез и поражение от римлян могло стать стать последней каплей.

Майкл Каррик
Майкл Каррик globallookpress.com

«Рома» успешно выступает на внутренней арене, где занимает 3-е место в таблице Серии, но в еврокубках дела обстоят хуже. римляне поделили очки с «Фенербахче» (1:1) и упустили преимущество в матче с «Реалом» (3:4), потерпев поражение в компенсированное время. Единственная победа была одержана над братиславским «Слованом».

Ход матча

Первый тайм оказался настоящей катастрофой для манкунианцев. Уже на 11-й минуте типичный для этого сезона провал в защите «МЮ» привел к пропущенному голу. Соуле получил мяч абсолютно один ближе к правому флангу, спокойно его обработал и пробил мимо Ламменса.

Всего семь минут спустя в ворота «МЮ» был назначен пенальти после того как Эйден Хевен сыграл рукой в своей штрафной после удара Соуле. Дониэл Мален развёл Ламменса и мяч по разным углам без вариантов для голкипера.

«МЮ» — «Рома»
«МЮ» — «Рома» globallookpress.com

Всего минуту спустя счет едва не стал крупным, после того как прошел опасный пас на Маллена. «Рома» играла в атаке интереснее, изобретательнее и динамичнее, и хозяева ничего не могли ей противопоставить.

«МЮ» находился в нокдауне и не мог прийти в себя почти до самого перерыва. когда хозяевам удалось создать первый опасный момент. Диалло вошёл с правого фланга в штрафную «Ромы», стянул на себя пару соперников и отпасовал на Балеба. Тот от линии штрафной площади покатил немного левее, Фернандеш пробил в касание из-под защитника — над перекладиной.

Второй тайм «МЮ» начал с контроля мяч, но не обостряя игру. Шанс хозяева получили на 55-й минуте, когда в ворота «Ромы» был назначен пенальти. Кунья обыгрался с Бруну у штрафной, пересёк её границу и упал в борьбе с Манчини, который преследовал его сзади.

«МЮ» — «Рома»
«МЮ» — «Рома» globallookpress.com

Бруну Фернандеш не реализовал удар с первой попытки, но Пизилли раньше времени вбежал в штрафную, дав игроку «МЮ» шанс перебить пенальти — на этот раз успешно.

Шанс спасти матч прибавил игрока хозяев энергии, всего минуту спустя они едва не сравнял счет, но мяч после удара Мбемо обстучал каркас и ушел в аут. Отыграться «МЮ» удалось лишь на 83-й минуте. Фернандеш навесил слева в штрафную «Ромы», Балерди должен был прерывать эту передачу, но ногой в воздухе не попал по мячу, который оказался в ногах Куньи. Матеус, быстро обработав мяч, пробил низом в ближний угол над рукой прыгнувшего Васкеса.

А всего три минуты спустя «МЮ» вышел вперед. Мейну набрал скорость на правом фланге, получив мяч от Куньи, отпасовал на Лэйси. Тот убежал вдоль «бровки» и выполнил передачу к ближнему краю штрафной, где Кунья принял мяч и с острого угла вколотил его под штангу.

«МЮ» — «Рома»
«МЮ» — «Рома» globallookpress.com

Свое выступление в этом матче Матеус Кунья завершил в компенсированное время, получив вторую желтую карточку после грубого подката под против Балерди. Манкунианцы же удержали победный счет.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Ключевым моментом встречи оказался пенальти, назначенный в ворота «Ромы», а точнее возможность перебить его, после того как Бруну Фернандеш не сумел переиграть Девиса Васкеса с первой попытки. Это придало хозяевам долгожданный импульс. Не забудем и вдохновенную игру Матеуса Куньи в концовке встречи.

«МЮ» — «Рома»
«МЮ» — «Рома» globallookpress.com

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с шестью очками находится на 17-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Рома» с четырьмя очками располагается на 19-й строчке.

Результат матча

Манчестер ЮнайтедМанчестерМанчестер Юнайтед3:2РомаРомаРим
0:1 Матиас Соуле 11' 0:2 Дониелл Мален 18' пен. 1:2 Бруну Фернандеш 58' пен. 2:2 Матеус Кунья 83' 3:2 Матеус Кунья 86'
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Лени Йоро,  Гарри Магуайр (Маттейс де Лигт 88'),  Эйден Хевен (Лисандро Мартинес 75'),  Диогу Далот,  Карлос Балеба (Юри Тилеманс 51'),  Кобби Майну,  Бруну Фернандеш (Мэйсон Маунт 88'),  Амад Диалло (Shea Lacey 75'),  Матеус Кунья,  Брайан Мбемо
Рома:  Девис Васкес,  Девин Ренс (Emanuele Lulli 21'),  Марио Эрмосо (Эван Н'Дика 76'),  Леонардо Балерди,  Джанлука Манчини (Даниэле Гиларди 75'),  Матиас Соуле,  Родригу Мора (Никколо Писилли 46'),  Уэсли Франса,  Мартен де Рон,  Бриан Кристанте,  Дониелл Мален (Сантьяго Кастро 78')
Жёлтые карточки:  Бруну Фернандеш 20',  Эйден Хевен 70',  Гарри Магуайр 78',  Матеус Кунья 87'  —  Матиас Соуле 20',  Emanuele Lulli 35',  Дониелл Мален 42'
Красная карточка:  Матеус Кунья 90+1' (Манчестер Юнайтед)

Что будет дальше?

«Манчестер Юнайтед» 8 ноября будет принимать на «Олд Траффорд» «Астон Виллу» в рамках 10-го тура АПЛ. «Рома» днем ранее сыграет на своем поле с «Сассуоло» в матче 11-го тура Серии А.

В 5-м туре общего этапа «МЮ» сыграет 25 ноября на выезде с лиссабонским «Спортингом», а «Рома» в этот же день отправится в гости к «ПСЖ».