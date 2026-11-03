В последнее время английский «Манчестер Юнайтед» вызывает сплошное разочарование у российских фанатов, но скоро может появиться повод для гордости. Дело в том, что к тренировкам с основой стал стабильно привлекаться 18‑летний полузащитник Амир Ибрагимов, который в последнее время всё чаще играет нападающего.

Амир Ибрагимов globallookpress.com

Кто такой Ибрагимов и как он попал в «Манчестер Юнайтед»

Амир Ибрагимов появился на свет в дагестанском Буйнакске в 2008 году и оказался на Туманном Альбионе в 11‑летнем возрасте. Сначала он попал в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем талантливого паренька заметили скауты «МЮ» и пригласили в команду. Отказывать таким клубам не принято.

У него имеется старший брат, который стал бойцом ММА и не знает поражений в промоушене PFL, а двое младших тоже занимаются в манчестерской школе — причём самый маленький, Мухаммад, в 2023‑м перебрался из «Ман Сити».

Заметив лидерские качества Ибрагимова, тренеры юношеской команды «МЮ» доверили ему капитанскую повязку. Позже хавбека пригласили в сборную Англии его возраста, где ему довелось выходить на поле с Максом Доуманом из «Арсенала» и Рио Нгумоа из «Ливерпуля», уже дебютировавшими в АПЛ.

В июне 2026 года Валерий Карпин пригласил Ибрагимова в сборную России, где ему довелось сыграть две товарищеские игры. Но так как они не носили официальный статус, у полузащитника есть возможность выбирать между Россией и Англией.

Ибрагимов в расположении сборной России сайт РФС

В текущем сезоне Ибрагимов стабильно появляется в Премьер‑лиге 2 и с капитанской повязкой выводит «МЮ» на матчи Юношеской лиги УЕФА. Уверенная игра за вторую команду заставила обратить взор главного тренера манкунианцев Майкла Каррика на него, и в октябре Ибрагимов был привлечён к тренировкам с основой. Хотя полузащитник так ни разу и не попал в заявку.

Игровой стиль Ибрагимова

Амир может действовать на позиции центрального полузащитника, вингера, но в последнее время его всё чаще можно увидеть на позиции оттянутого или выдвинутого форварда. Главный тренер молодёжки «МЮ» Адам Лоуренс отмечал, что пребывание в расположении сборной России явно пошло игроку на пользу, где он прочувствовал на себе взрослый футбол.

Ибрагимов отличается взрывной скоростью и знает, как играть между линиями. Также специалисты отмечают его «светлую голову» и психологическую устойчивость. Всего в этом сезоне за вторую команду Амир сыграл 7 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 ассиста. Многие болельщики «МЮ», и не только из России, ждут его дебюта во взрослой команде.