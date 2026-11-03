В матче 11-го тура испанской Примеры « Депортиво » победил « Осасуну » со счетом 2:1.
На гол Анте Будимира на 32-й минуте хозяева ответили точными ударами Марио Сориано на 64-й минуте и Биля Нсонго на 87-й минуте.
Результат матча
ДепортивоЛа-Корунья2:1ОсасунаПамплона
0:1 Анте Будимир 32' 1:1 Bil Nsongo 87'
Депортиво: Лео Роман, Адриа Альтимира, Мигель Лоурейро Амейхеда, Хосе Хименес, Джакомо Квальята (Адама Траоре 56'), Лоренсо Аматуччи, Давид Мелья (Чимо Наварро 90'), Йеремай Эрнандес Кубас, Луисми Крус (Пьер-Эмерик Обамеянг 70'), Mario Soriano, Bil Nsongo
Осасуна: Серхио Эррера, Абель Бретонес, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Валентен Розье (Энрике Барха 89'), Хон Монкайола (Рауль Гарсия 78'), Мойсес Гомес, Икер Муньос, Анте Будимир (Inigo Arguibide 78'), Рауль Моро (Рубен Гарсия 70'), Жонатан Дубасен (Асьер Осамбела 70')
Жёлтые карточки: Мойсес Гомес 35' (Осасуна), Алехандро Катена 63' (Осасуна), Абель Бретонес 81' (Осасуна), Энрике Барха 84' (Осасуна)
По итогам этого матча «Депортиво» имеет в своем активе 14 очков и располагается на 8-й строчке в турнирной таблице, «Осасуна» с 11 баллами идет 15-й.