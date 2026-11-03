В матче 11-го тура испанской Примеры « Депортиво » победил « Осасуну » со счетом 2:1.

На гол Анте Будимира на 32-й минуте хозяева ответили точными ударами Марио Сориано на 64-й минуте и Биля Нсонго на 87-й минуте.

Результат матча

Депортиво Ла-Корунья 2:1 Осасуна Памплона

0:1 Анте Будимир 32' 1:1 Bil Nsongo 87'

Депортиво: Лео Роман, Адриа Альтимира, Мигель Лоурейро Амейхеда, Хосе Хименес, Джакомо Квальята ( Адама Траоре 56' ), Лоренсо Аматуччи, Давид Мелья ( Чимо Наварро 90' ), Йеремай Эрнандес Кубас, Луисми Крус ( Пьер-Эмерик Обамеянг 70' ), Mario Soriano, Bil Nsongo

Осасуна: Серхио Эррера, Абель Бретонес, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Валентен Розье ( Энрике Барха 89' ), Хон Монкайола ( Рауль Гарсия 78' ), Мойсес Гомес, Икер Муньос, Анте Будимир ( Inigo Arguibide 78' ), Рауль Моро ( Рубен Гарсия 70' ), Жонатан Дубасен ( Асьер Осамбела 70' )

Жёлтые карточки: Мойсес Гомес 35' (Осасуна), Алехандро Катена 63' (Осасуна), Абель Бретонес 81' (Осасуна), Энрике Барха 84' (Осасуна)