Александр Сторожук, покинувший пост главного тренера «Торпедо», высказался после ухода из клуба.

Александр Сторожук globallookpress.com

«Спасибо всем, кто поддерживал "Торпедо". Пусть клубу сопутствует удача и пусть возвращение в РПЛ состоится как можно быстрее!» — приводит слова Сторожука пресс‑служба чёрно‑белых.

44‑летний специалист возглавил автозаводцев перед стартом этого сезона и после 16 туров шёл с командой на 4‑м месте в таблице Первой лиги, набрав 29 очков.

Некоторые СМИ сообщают, что Сторожук может возглавить «Краснодар», если будет уволен Мурад Мусаев.