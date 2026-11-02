В 10‑м туре итальянской Серии А «Сассуоло» дома проиграл «Фиорентине» со счётом 2:4.
Оба мяча в составе хозяев забил французский вингер Арман Льоренте, отличившийся на 25‑й и 65‑й минутах.
За «фиалок» голами отметились Матео Пеллегрино (45+2‑я минута), Алиу Нжие (50‑я), Франко Мастантуоно (79‑я) и Виктор Вальдепеньяс (90+3‑я).
Результат матча
СассуолоСассуоло2:4ФиорентинаФлоренция
1:0 Арман Лорьенте 25' 1:1 Матео Пельегрино 45+2' 1:2 Алию Н'Джи 50' 2:2 Арман Лорьенте 66' 2:3 Франко Мастантуоно 79' 2:4 Victor Valdepenas 90+4'
Сассуоло: Стефано Турати, Себастьян Валюкевич (Рафаэль Обрадор 77'), Джей Идзес, Фали Канде, Джош Дойг (Simone Cinquegrano 77'), Василие Аджич, Неманья Матич, Доменико Берарди, Себастьяно Эспозито (Gabriel Kulla 89'), Арман Лорьенте, Ibrahim Sulemana (Дэррил Бакола 46')
Фиорентина: Давид де Хеа, Раду Дрэгушин, Алекс Хименес, Франко Мастантуоно (Victor Valdepenas 89'), Марко Брешианини (Бету 77'), Николо Фаджоли (Вильфред Ньонто 63'), Шер Ндур, Жоау Мариу, Алию Н'Джи (Крист Инао Улаи 63'), Матео Пельегрино (Педро Гонсалвес 77'), Viery Fernandes Santos Lopes
Жёлтые карточки: Ibrahim Sulemana 40' — Раду Дрэгушин 42', Алию Н'Джи 44', Вильфред Ньонто 90+2'
Этот успех позволил «Фиорентине» набрать 8 очков и выйти на 15‑е место в таблице. «Сассуоло» (8 очков) идёт строчкой ниже и уступает по дополнительным показателям.