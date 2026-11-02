Этот успех позволил «Фиорентине» набрать 8 очков и выйти на 15‑е место в таблице. «Сассуоло» (8 очков) идёт строчкой ниже и уступает по дополнительным показателям.

За «фиалок» голами отметились Матео Пеллегрино (45+2‑я минута), Алиу Нжие (50‑я), Франко Мастантуоно (79‑я) и Виктор Вальдепеньяс (90+3‑я).

Оба мяча в составе хозяев забил французский вингер Арман Льоренте, отличившийся на 25‑й и 65‑й минутах.

В 10‑м туре итальянской Серии А «Сассуоло» дома проиграл «Фиорентине» со счётом 2:4.

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