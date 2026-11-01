В девятом туре чемпионата Франции «Страсбург» на своём поле не оставил шансов «Осеру» — 5:1.
Дублем в этой встрече отметился марокканец Джасим Яссин (74‑я и 85‑я минуты), также отличились Дарио Эссуго (41‑я), Маркус Годо (55‑я) и Конрад Хардер (62‑я, с пенальти).
Единственный мяч за бургундцев забил Конрад Арчер на 68‑й минуте.
Результат матча
СтрасбурСтрасбург5:1ОсерОсер
1:0 Дариу Эсугу 41' 2:0 Марсьяль Годо 55' 3:0 Конрад Хардер 62' пен. 3:1 Кэмерон Арчер 68' 4:1 Жессим Яссин 77' 5:1 Жессим Яссин 85'
Страсбур: Филип Йоргенсен, Исмаэль Дукуре (Хейланд Митчель 66'), Дариу Эсугу (Папе Диоп 78'), Самир эль Мурабет, Джованни Рейна, Карим Кулибали, Жессим Яссин, Конрад Хардер (Jacobo Ortega 78'), Марсьяль Годо (Себастиан Нанаси 59'), Lucas Hogsberg, Oso
Осер: Поль Нарди, Фредрик Оппегор, Ламин Си (Lamfia Dioubate 63'), Клеман Акпа, Аксель Туанзебе, Крист Макоссо (Артур Пидфорт 63'), Ромен Февр, Кевин Дануа (Rayan Mandengue 63'), Науиру Ахамада, Кэмерон Арчер, Дэнни Намасо (Марвен Сеная 63')
Жёлтые карточки: Ламин Си 39' (Осер), Крист Макоссо 61' (Осер), Поль Нарди 72' (Осер), Ромен Февр 87' (Осер)
Красная карточка: Lamfia Dioubate 74' (Осер)
«Страсбург» и «Осер» теперь имеют в активе по 10 очков и занимают 12‑е и 13‑е места.