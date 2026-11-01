В девятом туре чемпионата Франции «Страсбург» на своём поле не оставил шансов «Осеру» — 5:1.

Дублем в этой встрече отметился марокканец Джасим Яссин (74‑я и 85‑я минуты), также отличились Дарио Эссуго (41‑я), Маркус Годо (55‑я) и Конрад Хардер (62‑я, с пенальти).

Единственный мяч за бургундцев забил Конрад Арчер на 68‑й минуте.

Результат матча

Страсбур Страсбург 5:1 Осер Осер

1:0 Дариу Эсугу 41' 2:0 Марсьяль Годо 55' 3:0 Конрад Хардер 62' пен. 3:1 Кэмерон Арчер 68' 4:1 Жессим Яссин 77' 5:1 Жессим Яссин 85'

Страсбур: Филип Йоргенсен, Исмаэль Дукуре ( Хейланд Митчель 66' ), Дариу Эсугу ( Папе Диоп 78' ), Самир эль Мурабет, Джованни Рейна, Карим Кулибали, Жессим Яссин, Конрад Хардер ( Jacobo Ortega 78' ), Марсьяль Годо ( Себастиан Нанаси 59' ), Lucas Hogsberg, Oso

Осер: Поль Нарди, Фредрик Оппегор, Ламин Си ( Lamfia Dioubate 63' ), Клеман Акпа, Аксель Туанзебе, Крист Макоссо ( Артур Пидфорт 63' ), Ромен Февр, Кевин Дануа ( Rayan Mandengue 63' ), Науиру Ахамада, Кэмерон Арчер, Дэнни Намасо ( Марвен Сеная 63' )

Жёлтые карточки: Ламин Си 39' (Осер), Крист Макоссо 61' (Осер), Поль Нарди 72' (Осер), Ромен Февр 87' (Осер)

Красная карточка: Lamfia Dioubate 74' (Осер)