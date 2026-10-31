Отберёт ли «Осер» очки у соперника?

прогноз на матч 9-го тура Лиги 1, ставка за 2.85

1 ноября в девятом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Осер». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.85.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Страсбург»

Турнирное положение: в чемпионате Франции «Страсбург» занимает 16-е место, набрав 7 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего игрового дня «Страсбург» проиграл «Ренну» (0:3).

Не сыграют: из-за травмы ноги игру пропусти Фабио Бальде.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Страсбург» не может одержать победу на протяжении пяти матчей подряд, помимо игры с «Ренном», команда проиграла ПСЖ (1:3), «Ницце» (1:2), ФК «Париж» (1:2), а также сыграла вничью с «Монако» (1:1).

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» занимает 12-е место во французской Лиге 1, набрав 10 пунктов.

Последние матчи: в рамках минувшего тура чемпионата Франции «Осер» сыграл вничью с «Ле Маном» (1:1).

Не сыграют: в составе команды не сыграют травмированные Брайан Око, Ассане Диусс, Сек Фофана.

Состояние команды: в последних матчах «Осер» одержал победы в матчах против «Гавра» (3:1), «Клермона» (4:3), «Бреста» (2:1), а также проиграла «Ренну» (1:4).

На что ставят в матче Страсбург — Осер Букмекерские коэффициенты на матч Страсбург — Осер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Осер» занимает 12-е место в чемпионате Франции

«Страсбург» занимает 16-е место в чемпионате Франции

«Страсбург» в прошлом сезоне набрал 4 очка в матчах против «Осера» (3:0 — дома, 0:0 — в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Страсбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.82. Ничья оценивается в 4.00. На победу «Осера» — 4.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Страсбург» неудачно играет в обороне, в пяти матчах команда пропустила 11 голов. Можно рискнуть в пользу игры в атаке «Осера».

2.85 Фора «Осера» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Страсбург» — «Осер» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Фора «Осера» (0) с коэффициентом 2.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.85 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Страсбург» — «Осер» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.