1 ноября в девятом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Осер». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.85.
«Страсбург»
Турнирное положение: в чемпионате Франции «Страсбург» занимает 16-е место, набрав 7 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего игрового дня «Страсбург» проиграл «Ренну» (0:3).
Не сыграют: из-за травмы ноги игру пропусти Фабио Бальде.
Состояние команды: «Страсбург» не может одержать победу на протяжении пяти матчей подряд, помимо игры с «Ренном», команда проиграла ПСЖ (1:3), «Ницце» (1:2), ФК «Париж» (1:2), а также сыграла вничью с «Монако» (1:1).
«Осер»
Турнирное положение: «Осер» занимает 12-е место во французской Лиге 1, набрав 10 пунктов.
Последние матчи: в рамках минувшего тура чемпионата Франции «Осер» сыграл вничью с «Ле Маном» (1:1).
Не сыграют: в составе команды не сыграют травмированные Брайан Око, Ассане Диусс, Сек Фофана.
Состояние команды: в последних матчах «Осер» одержал победы в матчах против «Гавра» (3:1), «Клермона» (4:3), «Бреста» (2:1), а также проиграла «Ренну» (1:4).
Статистика для ставок
- «Осер» занимает 12-е место в чемпионате Франции
- «Страсбург» занимает 16-е место в чемпионате Франции
- «Страсбург» в прошлом сезоне набрал 4 очка в матчах против «Осера» (3:0 — дома, 0:0 — в гостях)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Страсбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.82. Ничья оценивается в 4.00. На победу «Осера» — 4.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.35.
Прогноз: «Страсбург» неудачно играет в обороне, в пяти матчах команда пропустила 11 голов. Можно рискнуть в пользу игры в атаке «Осера».
Ставка: Фора «Осера» (0) с коэффициентом 2.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.