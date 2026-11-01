В матче 9‑го тура чемпионата Франции «Лион» на своём поле разобрался с «Анже» со счётом 2:0.

Корантен Толиссо globallookpress.com

На 38‑й минуте «ткачи» повели после точного удара Эрнеста Нуама.

Второй мяч на счету капитана команды Корантена Толиссо: он отличился на 86‑й минуте, а в первом голе ассистировал.

Результат матча Лион Лион 2:0 Анже Анже 1:0 Эрнест Нуама 38' 2:0 Корентин Толиссо 86' Лион: Доминик Грейф, Закари Атекаме, Феликс Бахер, Мусса Ньякат, Абнер Винисиус, Мадс Бидструп ( Халес Мера 75' ), Таннер Тессманн, Корентин Толиссо ( Николас Тальяфико 88' ), Эрнест Нуама ( Ноа Нарти 75' ), Жюльен Дюранвиль ( Kail Boudache 63' ), Кейто Накамура Анже: Антони Лопеш, Жордан Лефор, Карлан Аркус, Лилиан Раолисоа ( Джим Аллевина 84' ), Бранко ван ден Бомен ( Антони Бермон 84' ), Харис Белькебла ( Harouna Djibirin 69' ), Яссин Белькдим, Питер Проспер ( Usman Simbakoli 69' ), Амин Сбай ( Луи Мутон 84' ), Усман Камара, Joseph Kalulu Жёлтая карточка: Жордан Лефор 88' (Анже)

Статистика матча 5 Удары в створ 2 13 Удары мимо 6 64 Владение мячом 36 4 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 16 Фолы 6

«Лион» с 17 очками идёт третьим в таблице Лиги 1, а «Анже» (8 очков) — 15‑й.