В матче 9‑го тура чемпионата Франции «Лион» на своём поле разобрался с «Анже» со счётом 2:0.
На 38‑й минуте «ткачи» повели после точного удара Эрнеста Нуама.
Второй мяч на счету капитана команды Корантена Толиссо: он отличился на 86‑й минуте, а в первом голе ассистировал.
Результат матча
ЛионЛион2:0АнжеАнже
1:0 Эрнест Нуама 38' 2:0 Корентин Толиссо 86'
Лион: Доминик Грейф, Закари Атекаме, Феликс Бахер, Мусса Ньякат, Абнер Винисиус, Мадс Бидструп (Халес Мера 75'), Таннер Тессманн, Корентин Толиссо (Николас Тальяфико 88'), Эрнест Нуама (Ноа Нарти 75'), Жюльен Дюранвиль (Kail Boudache 63'), Кейто Накамура
Анже: Антони Лопеш, Жордан Лефор, Карлан Аркус, Лилиан Раолисоа (Джим Аллевина 84'), Бранко ван ден Бомен (Антони Бермон 84'), Харис Белькебла (Harouna Djibirin 69'), Яссин Белькдим, Питер Проспер (Usman Simbakoli 69'), Амин Сбай (Луи Мутон 84'), Усман Камара, Joseph Kalulu
Жёлтая карточка: Жордан Лефор 88' (Анже)
«Лион» с 17 очками идёт третьим в таблице Лиги 1, а «Анже» (8 очков) — 15‑й.