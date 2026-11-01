Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился впечатлениями от поражения в матче против «Милана» в рамках десятого тура итальянской Серии А. Миланское дерби завершилось победой «россонери» со счётом 3:1.

Кристиан Киву globallookpress.com

Киву признался, что рассчитывал на совершенно другой исход принципиального противостояния.

«Пришлось импровизировать в плане стратегии на игру, ведь мы столкнулись с серьёзными проблемами. Мы пытались найти того, кто сможет стиснуть зубы и работать, но это было не так уж и просто», — цитирует Киву Sky Sport Italia.