«Монако» проявляет интерес к полузащитнику московского ЦСКА Матвею Кисляку.

Матвей Кисляк globallookpress.com

Как сообщает «Чемпионат», спортивный директор монегасков Тиаго Скуро уже поддерживает контакт с окружением российского футболиста. При этом переход Кисляка будет зависеть от кадровых изменений в составе французской команды.

Кисляк выступает за основную команду ЦСКА и уже провёл за армейцев 100 матчей во всех турнирах. На его счету 13 забитых мячей и 12 результативных передач. Действующий контракт 20-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.