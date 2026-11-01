В матче 11-го тура испанской Ла Лиги « Барселона » разгромила « Алавес » со счетом 6:1.

Рафинья — форвард «Барселоны» globallookpress.com

На дубли Рафиньи и Ламина Ямаля, а таже голы Фермина Лопеса и Энтони Гордона гости ответили лишь точным ударом престижа в исполнении Мариано Диаса.

Результат матча Барселона Барселона 6:1 Алавес Витория 1:0 Рафаэл Диас 8' 2:0 Фермин Лопес 23' 3:0 Рафаэл Диас 41' 4:0 Ламин Ямаль 45+1' 5:0 Ламин Ямаль 64' 6:0 Энтони Гордон 81' 6:1 Мариано Диас 84' Барселона: Жоан Гарсия, Пау Кубарси, Жоау Канселу ( Алекс Бальде 62' ), Френки де Йонг ( Жерар Мартин 82' ), Фермин Лопес, Родриго Эрнандес, Карим Адейеми, Педри ( Марк Берналь 46' ), Ламин Ямаль ( Энтони Гордон 74' ), Рафаэл Диас ( Габриэл Жезус 62' ), Brian Farinas Алавес: Антонио Сивера, Юссеф Энрикес, Вилле Коски, Факундо Теналья, Хонни Отто, Денис Суарес ( Aitor Manas 55' ), Карлос Бенавидес ( Тони Мартинес 46' ), Андер Гевара, Абде Реббах ( Пабло Ибаньес 55' ), Лукас Бое ( Мариано Диас 74' ), Angel Perez Жёлтые карточки: Педри 40', Жоау Канселу 58' — Карлос Бенавидес 27', Пабло Ибаньес 60'

Статистика матча 7 Удары в створ 3 3 Удары мимо 1 77 Владение мячом 23 3 Угловые удары 3 1 Офсайды 5 14 Фолы 11

Победа позволила «Барселоне» набрать 30 очков и вернуться на первое место в турнирной таблице, «Алавес» (12) — 10-й.