В матче 11-го тура испанской Ла Лиги « Барселона » разгромила « Алавес » со счетом 6:1.
На дубли Рафиньи и Ламина Ямаля, а таже голы Фермина Лопеса и Энтони Гордона гости ответили лишь точным ударом престижа в исполнении Мариано Диаса.
Результат матча
БарселонаБарселона6:1АлавесВитория
1:0 Рафаэл Диас 8' 2:0 Фермин Лопес 23' 3:0 Рафаэл Диас 41' 4:0 Ламин Ямаль 45+1' 5:0 Ламин Ямаль 64' 6:0 Энтони Гордон 81' 6:1 Мариано Диас 84'
Барселона: Жоан Гарсия, Пау Кубарси, Жоау Канселу (Алекс Бальде 62'), Френки де Йонг (Жерар Мартин 82'), Фермин Лопес, Родриго Эрнандес, Карим Адейеми, Педри (Марк Берналь 46'), Ламин Ямаль (Энтони Гордон 74'), Рафаэл Диас (Габриэл Жезус 62'), Brian Farinas
Алавес: Антонио Сивера, Юссеф Энрикес, Вилле Коски, Факундо Теналья, Хонни Отто, Денис Суарес (Aitor Manas 55'), Карлос Бенавидес (Тони Мартинес 46'), Андер Гевара, Абде Реббах (Пабло Ибаньес 55'), Лукас Бое (Мариано Диас 74'), Angel Perez
Жёлтые карточки: Педри 40', Жоау Канселу 58' — Карлос Бенавидес 27', Пабло Ибаньес 60'
Победа позволила «Барселоне» набрать 30 очков и вернуться на первое место в турнирной таблице, «Алавес» (12) — 10-й.