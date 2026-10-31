Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 11-го тура испанской Ла Лиги против «Леванте» (2:0) и прокомментировал турнирное положение своей команды.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Мы понимали, куда движется игра. И это был отличный второй тайм. Те, кто видит наши тренировки, знают, что мы над этим работали. Первое место — это важный момент, чемпионат очень длинный, мы знаем, какой путь нам предстоит пройти. Игра за игрой, но мы понимаем, чего должны достичь. Я постоянно говорю, что мы находимся в процессе развития, продолжаем двигаться по этому пути», — приводит слова Симеоне Marca.

После 11 сыгранных матчей «Атлетико» набрал 28 очков и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Барселону». В активе мадридцев девять побед при одной ничьей и одном поражении.