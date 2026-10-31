Главный тренер «Баварии» Венсан Компани не участвует в подготовке мюнхенского клуба к предстоящему матчу против дортмундской «Боруссии». Руководство команды приняло решение освободить специалиста от работы с базой во время периода его восстановления после госпитализации, сообщает ESPN.

Венсан Компани globallookpress.com

«Мы не разговариваем с ним о футболе. На этот счет нам дали четкие указания. Ему необходимо восстанавливаться и проводить время с семьей. Мы не привлекаем его к работе, чтобы он мог полноценно вернуться к ней после выздоровления», — сказал помощник Компани Аарон Дэнкс.

23 октября 40-летний специалист потерял сознание во время тренировочного занятия второй команды мюнхенцев. Наставника доставили в больницу. Медицинское обследование выявило у Компани раздражение мозговых оболочек.