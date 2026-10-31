Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк может перебраться в чемпионат Турции. Интерес к 21-летнему российскому футболисту проявляет «Галатасарай», который уже предпринял конкретные шаги для оформления перехода.

Матвей Кисляк globallookpress.com

Как утверждает журналист Бурак Эрен, стамбульский клуб направил ЦСКА официальное предложение о трансфере хавбека. Однако стороны пока далеки от соглашения: финансовые требования армейцев оказались слишком высокими для турецкого гранда.

Сообщается, что договориться о переходе уже зимой будет непросто. «Галатасарай» традиционно не склонен тратить крупные суммы в январское трансферное окно, поэтому переговоры могут затянуться. При этом вариант с переходом Кисляка полностью не исключается.

В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл 16 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи.