В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги « Бавария » и дортмундская « Боруссия » сыграли вничью 2:2.

Серу Гирасси globallookpress.com

В составе хозяев забивали Конрад Лаймер на 38-й минуте и Дайо Упамекано на 66-й минуте. За гостей отличились Серу Гирасси на 60-й минуте и Фабио Сильва на 89-й минуте.

Отметим, что на 56-й минуте Гарри Кейн не смог реализовать пенальти.

Результат матча Бавария Мюнхен 2:2 Боруссия Д Дортмунд 1:0 Конрад Лаймер 38' 1:1 Серу Гирасси 60' 2:1 Дайо Упамекано 66' 2:2 Фабиу Силва 89' Бавария: Йонас Урбиг, Ким Мин Джэ, Дайо Упамекано, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Альфонсо Дэвис, Александар Павлович, Майкл Олисе ( Леннарт Карл 84' ), Исмаэль Сайбари ( Натаниэль Браун 29' ), Серж Гнабри ( Йосип Штанишич 31' ), Гарри Кейн Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Kouakou Joane Gadou ( Samuele Inacio 87' ), Карни Чуквуэмека ( Константинос Карецас 67' ), Феликс Нмеча ( Фабиу Силва 76' ), Джой Веерман, Серу Гирасси, Джоб Беллингем ( Юлиан Рюэрсон 87' ), Максимилиан Байер ( Марсель Забитцер 67' ) Жёлтые карточки: Йосип Штанишич 53', Конрад Лаймер 74' — Джоб Беллингем 6'

Статистика матча 5 Удары в створ 6 11 Удары мимо 2 56 Владение мячом 44 5 Угловые удары 2 3 Офсайды 3 11 Фолы 6

У обеих команд после этой игры по 18 очков: «Бавария» — первая, «Боруссия» — вторая.