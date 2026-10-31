В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги « Бавария » и дортмундская « Боруссия » сыграли вничью 2:2.
В составе хозяев забивали Конрад Лаймер на 38-й минуте и Дайо Упамекано на 66-й минуте. За гостей отличились Серу Гирасси на 60-й минуте и Фабио Сильва на 89-й минуте.
Отметим, что на 56-й минуте Гарри Кейн не смог реализовать пенальти.
Результат матча
БаварияМюнхен2:2Боруссия ДДортмунд
1:0 Конрад Лаймер 38' 1:1 Серу Гирасси 60' 2:1 Дайо Упамекано 66' 2:2 Фабиу Силва 89'
Бавария: Йонас Урбиг, Ким Мин Джэ, Дайо Упамекано, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Альфонсо Дэвис, Александар Павлович, Майкл Олисе (Леннарт Карл 84'), Исмаэль Сайбари (Натаниэль Браун 29'), Серж Гнабри (Йосип Штанишич 31'), Гарри Кейн
Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Kouakou Joane Gadou (Samuele Inacio 87'), Карни Чуквуэмека (Константинос Карецас 67'), Феликс Нмеча (Фабиу Силва 76'), Джой Веерман, Серу Гирасси, Джоб Беллингем (Юлиан Рюэрсон 87'), Максимилиан Байер (Марсель Забитцер 67')
Жёлтые карточки: Йосип Штанишич 53', Конрад Лаймер 74' — Джоб Беллингем 6'
У обеих команд после этой игры по 18 очков: «Бавария» — первая, «Боруссия» — вторая.