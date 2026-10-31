Мадридский «Атлетико» одержал сухую победу над «Леванте» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Алехандро Гримальдо globallookpress.com

Счет в матче был открыт в первом тайме. На 36-й минуте защитник мадридцев Алехандро Гримальдо вывел свою команду вперед. На 62-й минуте нападающий Джулиано Симеоне забил второй мяч гостей и установил окончательный результат встречи.

Результат матча Леванте Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид 0:1 Алехандро Гримальдо 36' 0:2 Джулиано Симеоне 62' Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян ( Адриан Де Ла Фуэнте 71' ), Айсса Манди, Начо Перес Гомес ( Майкл Сантос 81' ), Jon Olasagasti, Иван Ромеро, Карл Этта Эйонг ( Ориоль Рей 71' ), Ifeanyi Ndukwe, Daniel Requena, Brugue, Thiago Fernandez Атлетико: Ян Облак, Алехандро Гримальдо, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Алекс Баэна ( Робен Ле Норман 76' ), Мортен Юльманн, Пабло Барриос ( Адемола Лукман 76' ), Маркос Льоренте, Хулиан Альварес ( Александр Сёрлот 67' ), Джулиано Симеоне, Ли Кан Ин ( Джонатан Дэвид 67' )

Статистика матча 4 Удары в створ 5 8 Удары мимо 3 46 Владение мячом 54 5 Угловые удары 3 1 Офсайды 5 7 Фолы 7

После этой победы мадридский «Атлетико» набрал 28 очков в 11 матчах и укрепил свое лидерство на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Леванте» с 10 баллами в активе остался на 16-й позиции в чемпионате.