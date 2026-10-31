Мадридский «Атлетико» одержал сухую победу над «Леванте» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Счет в матче был открыт в первом тайме. На 36-й минуте защитник мадридцев Алехандро Гримальдо вывел свою команду вперед. На 62-й минуте нападающий Джулиано Симеоне забил второй мяч гостей и установил окончательный результат встречи.
Результат матча
ЛевантеВаленсия0:2АтлетикоМадрид
0:1 Алехандро Гримальдо 36' 0:2 Джулиано Симеоне 62'
Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян (Адриан Де Ла Фуэнте 71'), Айсса Манди, Начо Перес Гомес (Майкл Сантос 81'), Jon Olasagasti, Иван Ромеро, Карл Этта Эйонг (Ориоль Рей 71'), Ifeanyi Ndukwe, Daniel Requena, Brugue, Thiago Fernandez
Атлетико: Ян Облак, Алехандро Гримальдо, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Алекс Баэна (Робен Ле Норман 76'), Мортен Юльманн, Пабло Барриос (Адемола Лукман 76'), Маркос Льоренте, Хулиан Альварес (Александр Сёрлот 67'), Джулиано Симеоне, Ли Кан Ин (Джонатан Дэвид 67')
После этой победы мадридский «Атлетико» набрал 28 очков в 11 матчах и укрепил свое лидерство на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Леванте» с 10 баллами в активе остался на 16-й позиции в чемпионате.