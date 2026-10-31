Защитник «Ливерпуля» Рональд Араухо поделился ожиданиями от центрального матча 9-го тура Английской Премьер-лиги против лондонского «Арсенала». Уругвайский футболист назвала предстоящую игру серьезным вызовом для команды.

Рональд Араухо globallookpress.com

«Мы находимся в хорошей форме. Я убежден в силе нашей команды. Возможно, начало сезона у нас выдалось не самым удачным, но, учитывая состав команды, а также усилия и методику, которую применяет тренер, верю, что наша команда станет ещё сильнее. Мы находимся на промежуточном этапе, и это здорово, потому что это означает, что ещё есть куда стремиться. Мы знаем, что можем сделать гораздо больше и очень усердно работаем над этим. Это прекрасный момент, но мы должны продолжать двигаться вперед — мы не можем быть довольны достигнутым. В эти выходные нас ждёт действительно серьёзное испытание в матче с сильным соперником, но мы играем дома, перед нашими болельщиками, сделаем все возможное, чтобы одержать победу», — приводит слова Араухо официальный сайт мерсисайдцев.

Встреча состоится 1 ноября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Мерсисайдцы подходят к матчу с серией из пяти побед подряд во всех турнирах.