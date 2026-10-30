Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев очень лестно отозвался об игре и профессионализме полузащитника Алексея Батракова и считает, что у него большое будущее в европейском футболе.

Алексей Батраков globallookpress.com

«У Батракова всё ещё идёт адаптация в "Галатасарае". Когда он полностью адаптируется, это будет игрок очень высокого европейского уровня. Ему нужно быть в полной уверенности, проявлять индивидуальные качества. Всё это он умеет. Батраков умеет обыгрывать, отдавать точные пасы. Это игрок, который будет востребован в любой европейской команде. Мы видели его выступления за "Локомотив" — он действовал за счёт своей уверенности, точных передач, создавал голевые ситуации. Алексей везде участвовал и был активным на поле.

Хотя он не номинальный форвард, но всё равно забивал и отдавал передачи. Батраков всегда был самым активным и решительным на футбольном поле. Сейчас он в новой команде — происходит процесс адаптации. Даже Осимхен высказывается о нём с большим пиететом. Насколько я знаю, Батраков — настоящий профессионал. Это начало его большого пути в европейском футболе», — сказал Газзаев «Чемпионату».

Летом «Галатасарай» подписал 21‑летнего Батракова из «Локомотива». Пока у него два гола и один ассист в матчах Лиги чемпионов.