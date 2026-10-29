Известный английский нападающий Айван Тоуни может вернуться в Премьер‑лигу, сообщает инсайдер Экрем Конур в социальных сетях.

Айван Тоуни globallookpress.com

По его данным, в подписании 30‑летнего форварда заинтересован «Ньюкасл», который хочет заполучить игрока саудовского «Аль‑Ахли» уже в январское трансферное окно. Сейчас Тоуни оценивается в 20 миллионов евро.

Нападающий выступает за «Аль‑Ахли» с 2024 года, его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

В текущем сезоне Тоуни провёл 9 матчей в чемпионате Саудовской Аравии и забил 12 мячей.