Красноярский «Енисей» может вернуть на пост главного тренера Андрея Тихонова, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», который является главным экспертом по Первой лиге.

Андрей Тихонов globallookpress.com

По данным источника, стороны ведут активные переговоры. 56-летний Тихонов, который уже дважды работал с «Енисеем», в скором времени планирует прилететь в Красноярск. Ожидается, что на встрече он озвучит ряд условий, касающихся развития команды.

Сейчас «Енисей» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 14 очков после 15 матчей.

Ближайший соперник красноярцев — «Ленинградец», матч состоится 31 октября. Напомним, что 15 октября команду возглавил 72-летний Александр Тарханов.