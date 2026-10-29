Голкипер «Милана» Майк Меньян высказался после неудачи в игре с «Болоньей» (2:4) в рамках 9-го тура Серии А.

Майк Меньян globallookpress.com

«Это важный момент для команды; это наше 2-е поражение в 3 матчах, и вполне естественно, что я пришел и разговариваю с вами. Когда мы теряем мяч, мы знаем, что уязвимы, потому что оставляем пространство для контратак. В штрафной "Болонья" была лучше нас. Это то, что мы должны проанализировать и исправить.

Мы должны избегать того, чтобы подливать масла в огонь. Оценки даются в конце сезона. Это начало нового цикла, поэтому мы должны оставаться спокойными и позитивными, не создавая волнений в раздевалке», — сказал 31-летний француз на пресс-конференции.

Это поражение отбросило «Милан» на пятую строчку в Серии с 18 очками после 9 игр.