Завершились три встречи 1/16 финала Кубка Германии.

«Бавария» дома разгромила «Магдебург» — 6:1.

Дублем в составе победителей отметился Майкл Олисе (10', 50'), еще по голу на свой счет записали Исмаил Сайбари (21'), Альфонсо Дэвис (70'), Натаниэль Браун (73') и Давид Дайбер (90+3'). Единственный мяч у гостей забил Матеуш Жуковски на 15-й минуте.

Результат матча Бавария Мюнхен 6:1 Магдебург Германия. Вторая Бундеслига 1:0 Майкл Олисе 10' 1:1 Матеуш Жуковски 15' 2:1 Исмаэль Сайбари 21' 3:1 Майкл Олисе 51' пен. 4:1 Альфонсо Дэвис 70' 5:1 Натаниэль Браун 73' 6:1 David Daiber 90+3' Бавария: Йонас Урбиг, Йосип Штанишич, Жонатан Та, Хироки Ито, Натаниэль Браун, Конрад Лаймер ( Саша Боэ 67' ), Том Бишоф ( David Daiber 82' ), Майкл Олисе ( Александар Павлович 67' ), Леннарт Карл, Исмаэль Сайбари ( Tim Binder 74' ), Серж Гнабри ( Альфонсо Дэвис 46' ) Магдебург: Доминик Райман, Матеуш Жуковски, Ансельмо Гарсия Макнулти, Тобиас Мюллер, Александер Нолленбергер ( Falko Michel 63' ), Барыш Атик, Эммануэль Ийоха ( Magnus Baars 75' ), Torben Musel ( Ричмонд Тачи 85' ), Felipe Chavez ( Херберт Бокхорн 63' ), Luka Hyrylainen ( Leon Mergner 76' ), Pierre Nadjombe Жёлтые карточки: Натаниэль Браун 84', Александар Павлович 89' — Falko Michel 80', Ансельмо Гарсия Макнулти 86', Pierre Nadjombe 90+1'

Статистика матча 8 Удары в створ 2 9 Удары мимо 7 63 Владение мячом 37 6 Угловые удары 0 0 Офсайды 2 7 Фолы 6

«Кайзерслаутерн» на выезде переиграл «Ганновер» — 2:0.

У «красных дьяволов» отличились Милош Лукович (14') и Иван Пртайин (86').

«Байер» при своих трибунах одержал волевую победу над «Нюрнбергом» — 5:2.

К 30-й минуте хозяева уступали в два мяча после голов Рафаэля Любаха и Сигурда Хаугена. После чего забивали только «фармацевты» — отличились Патрик Шик (дубль), Эрик Тапсоба, Йонас Хофманн и Лукас Васкес.