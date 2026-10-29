Завершились три встречи 1/16 финала Кубка Германии.
«Бавария» дома разгромила «Магдебург» — 6:1.
Дублем в составе победителей отметился Майкл Олисе (10', 50'), еще по голу на свой счет записали Исмаил Сайбари (21'), Альфонсо Дэвис (70'), Натаниэль Браун (73') и Давид Дайбер (90+3'). Единственный мяч у гостей забил Матеуш Жуковски на 15-й минуте.
Результат матча
БаварияМюнхен6:1МагдебургГермания. Вторая Бундеслига
1:0 Майкл Олисе 10' 1:1 Матеуш Жуковски 15' 2:1 Исмаэль Сайбари 21' 3:1 Майкл Олисе 51' пен. 4:1 Альфонсо Дэвис 70' 5:1 Натаниэль Браун 73' 6:1 David Daiber 90+3'
Бавария: Йонас Урбиг, Йосип Штанишич, Жонатан Та, Хироки Ито, Натаниэль Браун, Конрад Лаймер (Саша Боэ 67'), Том Бишоф (David Daiber 82'), Майкл Олисе (Александар Павлович 67'), Леннарт Карл, Исмаэль Сайбари (Tim Binder 74'), Серж Гнабри (Альфонсо Дэвис 46')
Магдебург: Доминик Райман, Матеуш Жуковски, Ансельмо Гарсия Макнулти, Тобиас Мюллер, Александер Нолленбергер (Falko Michel 63'), Барыш Атик, Эммануэль Ийоха (Magnus Baars 75'), Torben Musel (Ричмонд Тачи 85'), Felipe Chavez (Херберт Бокхорн 63'), Luka Hyrylainen (Leon Mergner 76'), Pierre Nadjombe
Жёлтые карточки: Натаниэль Браун 84', Александар Павлович 89' — Falko Michel 80', Ансельмо Гарсия Макнулти 86', Pierre Nadjombe 90+1'
«Кайзерслаутерн» на выезде переиграл «Ганновер» — 2:0.
У «красных дьяволов» отличились Милош Лукович (14') и Иван Пртайин (86').
«Байер» при своих трибунах одержал волевую победу над «Нюрнбергом» — 5:2.
К 30-й минуте хозяева уступали в два мяча после голов Рафаэля Любаха и Сигурда Хаугена. После чего забивали только «фармацевты» — отличились Патрик Шик (дубль), Эрик Тапсоба, Йонас Хофманн и Лукас Васкес.