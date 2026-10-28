Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал ситуацию с контрактом французского вингера Майкла Олисе. Руководитель клуба подчеркнул, что мюнхенцы заинтересованы в том, чтобы футболист оставался в команде как можно дольше, однако конкретные переговоры о будущем игрока начнутся в подходящий момент.

Майкл Олисе globallookpress.com

«Мы хотим, чтобы Майкл играл за нас как можно дольше. Когда придёт подходящее время, мы поговорим с ним о его будущем», — приводит слова Дризена Bild.

«Бавария» подписала Олисе летом 2024 года, выкупив его у английского «Кристал Пэлас» за 53 миллиона евро.

В текущем сезоне Олисе провёл 11 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Его действующее соглашение с «Баварией» рассчитано до лета 2029 года.